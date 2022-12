Greg Jensen, Co-Chief Investment Officer von Bridgewater Associates, befürchtet, dass Rezessionen in Zeiten hoher Inflation in der Regel länger dauerten – es sei denn, die Zentralbanken senkten die Zinssätze schnell.

Fed-Chef Powell hat jedoch in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass so bald keine Zinssenkungen zu erwarten seien. "Wir erwarten, dass eine Rezession doppelt so lange dauert wie normal, weil die Fed nicht mehr so lange hinter uns stehen wird. Das ist eine große Sache", so Jensen gegenüber Bloomberg.