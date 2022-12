Seite 2 ► Seite 1 von 2

Leverkusen (ots) - Philip Semmelroth ist Keynote-Speaker, Autor undUnternehmer-Coach. In seinem Coaching unterstützt er erfahrene Unternehmer beider Steigerung ihrer Vertriebserfolge sowie der Generierung wiederkehrenderEinnahmen. Durch seine Struktur und Klarheit gelingt es ihm in vielen Fällen,Geschäftsmodelle noch profitabler zu machen. Gerne teilt er sein Erfolgswissenaus mehr als 20 Jahren Erfahrung mit seinen Kunden.Während sich die Weltwirtschaft noch von den Auswirkungen der Coronapandemieerholt, sorgen der Krieg in der Ukraine und die Inflation für neue Bedenken:Rund um den Globus ist das Klima von Angst, Unsicherheit und Zurückhaltunggeprägt. Viele etablierte Unternehmen befinden sich aktuell in der Situation,geeignete Maßnahmen ergreifen zu müssen, um sich auf eine unvorhersehbareZukunft vorzubereiten. Nicht nur sind sie darauf bedacht, Geld einzusparen - siesind auch auf der Suche nach neuen Problemlösungen, um in Krisenzeitenprofitabel zu bleiben. "Es wird in jeder Krise Gewinner und Verlierer geben",weiß Philip Semmelroth, Keynote-Speaker, Autor und Unternehmer-Coach. "MancheOrganisationen verschwinden vom Markt, während andere Unternehmen gestärkt ausder Krise hervorgehen. Wichtig ist, jetzt alles dafür zu tun, um den eigenenVertriebserfolg zu steigern." Genau dabei unterstützt er seine Kunden. Fürgestandene Unternehmer ist er der erste Ansprechpartner, wenn es um derenBusiness geht. Sein Angebot ist darauf ausgerichtet, andere Unternehmer mit andie Hand zu nehmen, um ihnen dabei zu helfen, ihre internen Abläufe zuoptimieren. An dieser Stelle nennt Philip Semmelroth fünf Tipps, mit deren HilfeUnternehmen auch in Krisenzeiten profitabel bleiben.1. Strategische Partnerschaften eingehenViele Unternehmen verkaufen austauschbare Produkte, die isoliert funktionieren,ohne dass dafür eine Beratung oder eine Installationshilfe vonnöten wäre. InInflationszeiten kann das zur Folge haben, dass Kunden ihre Beschaffungsprozessehinterfragen - sprich, dass sie versuchen, das besagte Produkt anderswopreisgünstiger zu erwerben. In der Folge verlieren Unternehmen ihre Kunden unterUmständen an die Konkurrenz. Damit es gar nicht erst so weit kommt, gilt es, zumstrategischen Partner der eigenen Kunden zu werden. Unternehmen, die so starkmit der Wertschöpfungskette ihrer Kunden verzahnt sind, dass sie nicht einfachersetzt werden können, sind in Krisenzeiten klar im Vorteil, denn an ihnen wirdin aller Regel zuletzt gespart. Ein klassisches Beispiel wäre einDruckerlieferant, der nicht nur den Drucker selbst liefert, sondern auch denPapierverbrauch und die Tintenfüllstände überwacht, damit der Kunde niemals