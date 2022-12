WASHINGTON (dpa-AFX) - Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist deren Präsident Wolodymyr Selenskyj ist Ausland gereist - und zwar in die USA, um dort US-Präsident Joe Biden zu treffen. Im Vorfeld wurde bekannt, dass die USA dabei die Lieferung neuer Flugabwehrsysteme vom Typ "Patriot" freigeben werden. Ziel des Besuchs in Washington sei die Stärkung der Stabilität und Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, betonte Selenskyj. Er wollte auch eine Rede vor dem US-Kongress halten. Der Kreml warnte vor einer Verschärfung des Konflikts.

Russland kritisierte die USA-Reise Selenskyjs und die angekündigten neuen Waffenlieferungen. "Das alles führt zweifellos zu einer Verschärfung des Konflikts und verheißt an sich nichts Gutes für die Ukraine", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Er erwarte nicht, dass Selenskyj nach seiner Reise verhandlungsbereiter gegenüber Moskau sein werde. Parallel zu Selenskyjs Flug in die USA sprach Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau bei einer erweiterten Sitzung des Verteidigungsministeriums. Dabei gab er sich siegessicher. "Ich bin sicher, dass wir Schritt für Schritt alle unsere Ziele erreichen", sagte Putin.

Seit Kriegsbeginn am 24. Februar hatte Selenskyj sein Land nicht verlassen. Für Auftritte auf der politischen Weltbühne - etwa beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau - ließ er sich stets digital aus der Ukraine zuschalten. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sprach Selenskyj in einem Schreiben "Respekt und Bewunderung für seine außergewöhnliche Führungsstärke" aus. Der Kampf der Ukraine sei der Kampf für die Demokratie selbst. Selenskyj hatte bereits im März eine Videoansprache vor dem US-Kongress gehalten. Damals forderte er die Einrichtung einer Flugverbotszone zum Schutz der Ukraine.

Die frühere Sowjetrepublik hatte wegen der russischen Raketenangriffe auf ihre Städte und Energieversorgungs-Infrastruktur um weitere Flugabwehrsysteme gebeten. Die USA unterstützen das Land seit Ausbruch des Krieges mit milliardenschweren Militärhilfen. Biden wollte am Mittwoch ein weiteres Militärhilfe-Paket in Höhe von knapp zwei Milliarden US-Dollar ankündigen, wie ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung mitteilte. Dieses werde auch das Patriot-Flugabwehrsystem enthalten.