PeproMene Bio, Inc. gibt vollständiges Ansprechen bei erstem Patienten bekannt, der im Krebszentrum "City of Hope" in der klinischen B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom-Studie (B-NHL) der Phase I mit PMB-CT01 (BAFFR-CAR T-Zellen) behandelt wurde

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - PeproMene Bio, Inc., einBiotech-Unternehmen für die klinische Phase, das neuartige Therapien zurBehandlung von Krebs und Immunkrankheiten entwickelt, hat heute bekannt gegeben,dass der erste Patient, der in der klinischen Studie der Phase I zur Behandlungdes rezidivierten oder refraktären B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphoms (r/r B-NHL) mitPMB-CT01 (BAFFR-CAR-T-Zellen) behandelt wurde, einen Monat nach der Behandlungein vollständiges Ansprechen erreicht hat. Die Studie findet in der City of Hope(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3742027-1&h=2779916407&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3742027-1%26h%3D30257641%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cityofhope.org%252F%26a%3DCity%2Bof%2BHope&a=City+of+Hope) ,statt, einer der größten Krebsforschungs- und -behandlungseinrichtungen in denVereinigten Staaten.Während des ersten Behandlungsmonats traten bei dem Patienten nur geringfügigebehandlungsbedingte Toxizitäten auf, darunter ein Zytokinfreisetzungssyndrom("CRS") des Grades 1 bei vollständiger Genesung und kein Syndrom derImmuneffektorzellen-assoziierten Neurotoxizität ("ICANS"). "DieserMantelzell-Lymphom-Patient hat auf mehrere frühere Therapielinien, darunterChemoimmuntherapie, BTK-Inhibitor, Venetoclax und CD19-CAR-T-Therapie, nichtangesprochen. Wir freuen uns über eine tiefe Komplettremission, also einenegative minimale Resterkrankung", erklärte Elizabeth Budde (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3742027-1&h=2175644213&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3742027-1%26h%3D800132700%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cityofhope.org%252Felizabeth-budde%26a%3DElizabeth%2BBudde&a=Elizabeth+Budde) ,M.D., Ph.D., außerordentliche Professorin an der City of Hope, Abteilung fürLymphome, Abteilung für Hämatologie und hämatopoietische Zelltransplantation undleitende Prüfärztin dieser einzentrigen Dosiseskalationsstudie (NCT05370430)."Trotz der hohen anfänglichen Wirksamkeit der Behandlung mit CD19-CAR-T-Zellenbei B-Zell-Lymphomen und -Leukämie besteht ein erheblicher ungedecktermedizinischer Bedarf für Patienten, die leider einen Rückfall erleiden", betonteLarry W. Kwak (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3742027-1&h=3209689049&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3742027-1%26h%3D765501950%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cityofhope.org%252Flarry-kwak%26a%3DLarry%2BW.%2BKwak&a=Larry+W.+Kwak) , M.D., Ph.D., Vizepräsident und stellvertretender