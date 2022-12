PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Mittwoch erneut mehrheitlich höher aus dem Handel gegangen. Wie bereits an den Tagen zuvor gab es in Tschechien, Ungarn und Polen Gewinne, während die Moskauer Börse weiter nachgab. Erneut waren außerdem vor allem Aktien aus der Finanzbranche bei Anlegern gefragt.

Konjunkturseitig rückte die tschechische Nationalbank (CNB) mit ihrer Leitzinsentscheidung in den Fokus, setzte aber kaum Impulse. Sie beließ den Zinssatz wie erwartet unverändert bei 7 Prozent. Der PX stieg in Prag um 0,60 Prozent auf 1183,06 Punkte. Unter anderem trugen die Aktien der Moneta Money Bank mit plus 1,1 Prozent zur Aufwärtsbewegung bei.