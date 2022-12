21. Dezember 2022. Am 5. Dezember 2022 kündigte Condor („Condor“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/condor-gold-plc ...) ein offenes Angebot an, bei dem berechtigte Aktionäre für je 6 bestehende Stammaktien, die sie zum Stichtag hielten, eine Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 15 Pence pro Aktie (der „Ausgabepreis“) zeichnen konnten (das „offene Angebot“). Ein Teil der überzähligen Bezugsrechte, die nicht von berechtigten Aktionären im Rahmen des offenen Angebots ausgeübt wurden, wurde vom Unternehmen und seinem Broker SP Angel bei nicht-berechtigten Aktionäre zum Ausgabepreis platziert (die „Platzierung“).

Die Annahmefrist für das offene Angebot ist nun abgelaufen und das Unternehmen teilt mit, dass im Rahmen des offenen Angebots, einschließlich der Excess Application Facility, gültige Anträge für insgesamt 12.156.374 Aktien eingegangen sind. Des Weiteren wurden insgesamt weitere 3.004.999 neue Stammaktien bei bestehenden Aktionären platziert. Dementsprechend hat das Unternehmen durch die Ausgabe von insgesamt 15.161.373 neuen Stammaktien im Rahmen des offenen Angebots und der Platzierung einen Bruttoerlös von rund £2,3 Millionen Pfund erzielt.

Chairman Jim Mellon sagt dazu: „Ich freue mich über das Ergebnis dieser Kapitalbeschaffung, die allen Aktionären ein Vorkaufsrecht einräumte und einen Bruttoerlös von etwa £3,3 Millionen Pfund einbrachte, wovon £1 Millionen Pfund von Galloway, meinem Investmentvehikel, und rund £2,3 Millionen Pfund aus dem offenen Angebot und der Platzierung stammen. Das unternehmenseigene Projekt La India steht kurz vor der Realisierung, da die wichtigsten Genehmigungen für den Bau und den Betrieb einer Mine vorliegen, eine bankfähige Machbarkeitsstudie abgeschlossen ist und eine SAG-Mühle sowie Oberflächenrechte erworben wurden. Die anfängliche Produktion soll bei 100.000 Unzen Gold pro Jahr liegen, wobei eine Erweiterung auf 150.000 Unzen Gold pro Jahr möglich ist. Die kürzlich angekündigte Strategie des Unternehmens sieht den Verkauf der Vermögenswerte vor. Die Kapitalbeschaffung ermöglicht es dem Unternehmen, in eine Verkaufsphase einzutreten, die nun ausreichend finanziert ist.“

Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung

Die Ausgabe neuer Stammaktien im Rahmen des offenen Angebots und der Platzierung war von der Zustimmung der Aktionäre zur Aufteilung abhängig, die auf der heute abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung erteilt wurde. Dementsprechend wird nach der Verabschiedung des Aktionärsbeschlusses jede der bestehenden Stammaktien des Unternehmens im Wert von £0,20 Pfund nun in eine neue Stammaktie im Wert von £0,001 Pfund und eine Nachrangaktie im Wert von £0,199 Pfund unterteilt. Die ISIN für die Stammaktien ändert sich nicht. Das offene Angebot und die Platzierung sind nun abgeschlossen.

Ergebnisse des offenen Angebots und der Platzierung

Insgesamt wurden im Rahmen des offenen Angebots und der Platzierung 15.161.373 neue Stammaktien mit einem Gesamtwert von etwa £2,3 Millionen Pfund begeben. Die über eine unbesicherte Wandelschuldverschreibung von Galloway Limited („Galloway“) aufgenommene Summe von £1 Million Pfund wurde, wie am 28. November 2022 bekannt gegeben, in 6.666.666 neue Stammaktien zum Preis des offenen Angebots von 15 Pence pro Aktie umgewandelt; außerdem erhielt Galloway zur Tilgung der aufgelaufenen Zinsen weitere 74.922 neue Stammaktien (zusammen die „CLN-Aktien“) gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung. Dementsprechend ist Jim Mellon, Chairman des Unternehmens, wirtschaftlicher Eigentümer von 36.435.814 Stammaktien des Unternehmens, was 20,18 % des erweiterten ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.

Die Zulassung der neuen Stammaktien, der im Rahmen des offenen Angebots und der Platzierung begebenen Aktien sowie der CLN-Aktien zum Handel am AIM wurde beantragt. Die Zulassung der neuen Stammaktien, der im Rahmen des offenen Angebots und der Platzierung begebenen Aktien sowie der CLN-Aktien wird voraussichtlich am 23. Dezember 2022 erfolgen. Die Toronto Stock Exchange („TSX“) hat die Notierung der Aktien aus dem offenen Angebot und der Platzierung an der TSX unter Vorbehalt genehmigt. Die im Rahmen des offenen Angebots und der Platzierung begebenen Aktien sowie die CLN-Aktien sind gleichrangig mit den neuen Stammaktien.

Gesamte Stimmrechte

Nach der Ausgabe von 21.902.961 neuen Stammaktien im Rahmen des offenen Angebots und der Platzierung sowie der CLN-Aktien umfasst das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Condor 180.532.491 neue Stammaktien (das „erweiterte ausgegebene Aktienkapital“), die jeweils mit Stimmrechten ausgestattet sind. Diese Zahl kann von den Aktionären als Bezugsgröße für die Berechnungen verwendet werden, mit denen sie feststellen, ob sie verpflichtet sind, ihre Beteiligung oder eine Änderung ihrer Beteiligung an Wertpapieren des Unternehmens gemäß den Offenlegungs- und Transparenzregeln der Financial Conduct Authority mitzuteilen.

Begriffe und Definitionen, die in dieser Mitteilung verwendet werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Mitteilung zum Start des offenen Angebots vom 5. Dezember 2022 zugeschrieben wurde, sofern der Kontext nichts anderes erfordert.

- Ende -

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.condorgold.com oder über:

Condor Gold plc Mark Child, CEO +44 (0) 20 7493 2784 Beaumont Cornish Limited Roland Cornish und James Biddle +44 (0) 20 7628 3396 SP Angel Corporate Finance LLP Ewan Leggat +44 (0) 20 3470 0470 H&P Advisory Limited Andrew Chubb und Nilesh Patel +44 207 907 8500 Adelaide Capital (Investor Relations) Deborah Honig +1-647-203-8793

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Condor Gold plc

7/8 Innovation Place

Douglas Drive

Godalming

Surrey

GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

Über Condor Gold Plc:

Condor Gold Plc wurde im Mai 2006 an der AIM zugelassen und erlangte im Januar 2018 darüber hinaus die Notierung an der TSX. Das Unternehmen ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Nicaragua.

Der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens ist das Projekt La India in Nicaragua, das eine große, äußerst vielversprechende Liegenschaft von 588 Quadratkilometern umfasst, die aus 12 zusammenhängenden und angrenzenden Konzessionen besteht. Das Unternehmen hat einen technischen Bericht zur Machbarkeitsstudie datiert mit 25. Oktober 2022 mit dem Titel „Condor Gold Technical Report on the La India Gold Project, Nicaragua, 2022“ (die „FS 2022“) eingereicht, der auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101- Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt wurde. Die FS 2022 ergab, dass das Projekt La India eine hochgradige Mineralressourcenschätzung („MRE“) von 9.672.000 Tonnen mit 3,5 g/t Gold - 1.088.000 Unzen Gold - in der Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen und 8.642.000 Tonnen mit 4,3 g/t Gold - 1.190.000 Unzen Gold - in der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen enthält. Die MRE für den Tagebau umfasst 8.693.000 Tonnen mit 3,2 g/t Gold - 893.000 Unzen Gold - in der Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen und 3.026.000 Tonnen mit 3,0 g/t Gold - 291.000 Unzen Gold - in der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen. Die gesamte MRE für die untertägigen Ressourcen umfasst 979.000 Tonnen mit 6,2 g/t Gold - 194.000 Unzen Gold - in der Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen und 5.615.000 Tonnen mit 5,0 g/t Gold - 898.000 Unzen Gold - in der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen.

Die FS 2022 ersetzt die zuvor gemeldete wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, „PEA 2021“), die in dem im Oktober 2021 auf SEDAR eingereichten technischen Bericht präsentiert wurde, als den aktuellen technischen Bericht für das Projekt La India.

Die PEA 2021 betrachtete das erweiterte Projekt einschließlich der Ausbeutung der Mineralressourcen in Verbindung mit den Lagerstätten La India, Mestiza, America und Central Breccia. Die strategische Studie umfasst zwei Szenarien: Szenario A, bei dem der Abbau in vier Tagebaugruben (La India, America, Mestiza und Central Breccia Zone [„CBZ“]) erfolgt und eine Förderrate von 1,225 Millionen Tonnen pro Jahr („Mtpa“) angestrebt wird, und Szenario B, bei dem der Abbau auf drei Untertagebetriebe in La India, America und Mestiza ausgedehnt wird, wobei die Förderrate auf 1,4 Mtpa erhöht wird. Das Szenario B aus der PEA 2021 ergab einen Nettogegenwartswert (NPV) von 418 Mio. USD nach Steuern und Vorabinvestitionen mit einem IZF von 54 % und einer Amortisationsdauer von 12 Monaten, wobei ein Goldpreis von 1.700 USD pro Unze und eine durchschnittliche Jahresproduktion von 150.000 Unzen Gold in den ersten neun Jahren der Goldproduktion angenommen wurde. Die Tagebaupläne wurden ausgehend von den geplanten Gruben optimiert, wobei höhergradiges Gold gefördert wurde, was zu einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 157.000 Unzen Gold in den ersten zwei Jahren aus Tagebaumaterial und einem aus dem Cashflow finanzierten Untertagebau führte. Das Szenario A aus der PEA 2021 ergab einen NPV von 302 Mio. USD nach Steuern und Vorabinvestitionen mit einem IZF von 58 % und einer Amortisationsdauer von 12 Monaten, wobei ein Goldpreis von 1.700 USD pro Unze und eine durchschnittliche Jahresproduktion von 120.000 Unzen Gold in den ersten sechs Jahren der Goldproduktion angenommen wurde. Die in der PEA 2021 enthaltene Mineralressourcenschätzung und die damit verbundene wirtschaftliche Erstbewertung werden als historische Schätzung im Sinne von NI 43-101 erachtet, ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um die historische Schätzung als aktuelle Schätzung zu klassifizieren, und das Unternehmen betrachtet die historische Mineralressourcenschätzung und die damit verbundenen Studien nicht als aktuell. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historische Mineralressourcenschätzung und die wirtschaftliche Erstbewertung für die weitere Erschließung des Projekts La India von Bedeutung sind.

Im August 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass das Umweltministerium in Nicaragua eine Umweltgenehmigung („UG“) für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Verarbeitungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 2.800 Tagestonnen im Projekt La India erteilt hat. Die UG gilt als die Hauptgenehmigung für den Bergbau in Nicaragua. Condor hat eine neue SAG-Mühle erworben, die größtenteils in Nicaragua eingetroffen ist. Die Abholzung und die Vorbereitung des Geländes sind bereits weit fortgeschritten.

Im April bzw. Mai 2020 wurden die Umweltgenehmigungen für die Tagebaugruben Mestiza und America erteilt. Die beiden Gruben befinden sich in der Nähe des Projekts La India. Die Tagebaugrube Mestiza beinhaltet 92.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 12,1 Gramm Gold pro Tonne (36.000 enthaltene Unzen Gold) in der Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen und 341.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 7,7 Gramm Gold pro Tonne (85.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen. Die Tagebaugrube America beinhaltet 114.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 8,1 Gramm Gold pro Tonne (30.000 Unzen) in der Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen und 677.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 3,1 Gramm Gold pro Tonne (67.000 Unzen) in der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen. Nach der Genehmigung der Tagebaugruben America und Mestiza plus der Tagebaugrube La India verfügt Condor über eine Abbaugenehmigung für Tagebau-Mineralressourcen im Umfang von 1,12 Millionen Unzen Gold.

Haftungsausschluss

Weder die Inhalte auf der Website des Unternehmens noch die Inhalte auf einer Website, die über Hyperlinks auf der Website des Unternehmens (oder einer anderen Website) zugänglich ist, ist in diese Mitteilung integriert oder Teil dieser Mitteilung.

TSX-Angelegenheiten

Für die Zwecke der TSX-Genehmigungen im Zusammenhang mit dem offenen Angebot beruft sich das Unternehmen auf die in Abschnitt 602.1 des TSX Company Manuals festgelegte Ausnahmeregelung, die vorsieht, dass die TSX ihre Standards nicht auf bestimmte Transaktionen anwendet, an denen „zulässige Emittenten mit mehreren Notierungen“ wie Condor beteiligt sind, deren Aktien auch an einer anerkannten Börse wie dem AIM notiert sind.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Cheatle, P.Geo., einem Director von Condor Gold plc, und Gerald D. Crawford, P.E., dem Chief Technical Officer von Condor Gold plc, geprüft, verifiziert und genehmigt; die beide „qualifizierte Sachverständige“ gemäß NI 43-101 sind.

Wichtige(r) Hinweis(e)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind „zukunftsgerichtete Informationen“ in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf: die Mittelbeschaffung, einschließlich des offenen Angebots, des Abschlusses der Aufteilung und der Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen in Stammaktien; künftige Erschließungs- und Produktionspläne, prognostizierte Kapital- und Betriebskosten, Lebensdauer der Mine und Produktionsraten, Metall- oder Mineralgewinnungsschätzungen, Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen beim Projekt La India; und das Potenzial zur Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie „wollen“, „antizipieren“, „planen“, „fortsetzen“, „Strategien“, „schätzen“, „erwarten“, „projizieren“, „vorhersagen“, „Potenzial“, „anpeilen“, „beabsichtigen“, „glauben“, „potenziell“, „könnte“, „möglicherweise“, „wird“ und ähnliche Ausdrücke angezeigt. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen, einschließlich Annahmen in Bezug auf: zukünftige Rohstoffpreise und Lizenzgebührensysteme; die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte; den Zeitpunkt und die Höhe von Investitionsausgaben; zukünftige Währungswechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; allgemeine Bedingungen auf den Wirtschafts- und Finanzmärkten; die Verfügbarkeit von Bohr- und damit verbundener Ausrüstung; Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden; den Erhalt erforderlicher Genehmigungen; Lizenzgebührensätze; zukünftige Steuersätze; zukünftige Betriebskosten; die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungsquellen; die Fähigkeit zur Beschaffung von Finanzmitteln und Annahmen, die den Schätzungen in Bezug auf bereinigte Betriebsmittel zugrunde liegen. Viele Annahmen basieren auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als korrekt erweisen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit: Mineralexplorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; der Schätzung von Mineralisierung und Ressourcen; den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Ressourcenindustrie; Wettbewerbsbedingungen; Betriebsrisiken; Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken; Explorationskosten; nicht versicherbaren Risiken; Interessenkonflikten; Risiken des Betriebs in Nicaragua; Änderungen der Regierungspolitik; Eigentumsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; handwerklichen Bergleute und Beziehungen zur Gemeinde; Schwierigkeiten bei der Vollstreckung von Urteilen; Marktbedingungen; Stress in der Weltwirtschaft; der aktuellen globalen Finanzlage; Wechselkurs- und Währungsrisiken; Rohstoffpreisen; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; dem Verwässerungsrisiko; der Zahlung von Dividenden; und einschließlich jener Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im jährlichen Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 31. März 2022 für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert wurden und unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Firma Beaumont Cornish Limited, die im Vereinigten Königreich von der FCA zugelassen ist und beaufsichtigt wird, handelt als benannter Berater ausschließlich für das Unternehmen und niemanden sonst in Verbindung mit dem Inhalt dieser Mitteilung und wird keine andere Person (unabhängig davon, ob sie ein Empfänger dieser Mitteilung ist oder nicht) als ihren Kunden in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung betrachten und wird auch niemandem außer dem Unternehmen gegenüber für die Gewährung des Schutzes, der ihren Kunden gewährt wird, oder für die Beratung in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung verantwortlich sein. Abgesehen von den Verantwortlichkeiten und Haftungen, die Beaumont Cornish gegebenenfalls durch den Financial Services and Markets Act 2000 in seiner geänderten Fassung oder das in diesem Rahmen errichtete Regulierungssystem auferlegt werden, übernimmt Beaumont Cornish keinerlei Verantwortung und gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung, Beaumont Cornish übernimmt keine Verantwortung und gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung für den Inhalt dieser Mitteilung, einschließlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Überprüfung, oder für andere Aussagen, die von ihr oder in ihrem Namen, dem Unternehmen oder einer anderen Person im Zusammenhang mit dem Unternehmen und dem Inhalt dieser Mitteilung gemacht wurden oder angeblich gemacht wurden, sei es für die Vergangenheit oder die Zukunft. Beaumont Cornish lehnt dementsprechend jegliche Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig (mit Ausnahme der oben genannten), ab, die ihr in Bezug auf den Inhalt dieser Bekanntmachung oder einer solchen Aussage zustehen könnte. Die Verantwortlichkeiten von Beaumont Cornish als nominierter Berater des Unternehmens gemäß den AIM Rules for Companies und den AIM Rules for Nominated Advisers sind ausschließlich der Londoner Börse geschuldet und nicht dem Unternehmen oder einem Director oder Aktionär des Unternehmens oder einer anderen Person in Bezug auf deren Entscheidung, Aktien des Kapitals des Unternehmens im Vertrauen auf einen Teil dieser Bekanntmachung oder anderweitig zu erwerben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

