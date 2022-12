Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Das Urteil ist eine Sensation: Resturlaub verjährt nicht. Das hatteschon der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Grundsatzurteil im September2022 festgelegt ( Az. Rs-C-120/21 (https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF#=C-120%252F21&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&page=1&lg=&cid=5305466) ). Jetzt übernahm das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 20. Dezember 2022die europäische Rechtsprechung (Az.: 9 AZR 266/20). Was bedeutet der ewigeUrlaubsanspruch konkret für Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Arbeitnehmer habennach Ansicht von Tim Schmidhäußler, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der KanzleiDr. Stoll & Sauer, sogar gegenüber ehemaligen Arbeitgebern einen ewigenUrlaubsanspruch. Beide Gerichte haben in ihren Urteilen klar gemacht, dassArbeitgeber ihre Angestellten über die mögliche Verjährung informieren müssen.Kommen sie dieser Hinweispflicht nicht nach, tritt beim Resturlaub keineVerjährung ein. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet für Arbeitnehmer undArbeitgeber bei Problemen mit Urlaubsansprüchen und bei allen anderenarbeitsrechtlichen Fragen eine kostenlose Erstberatung im Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/arbeitsrecht) an.Massenklagen im Urlaubsrecht sind durch das Urteil jetzt möglichDas Ende des Jahres näher sich mit großen Schritten. Da kommt Arbeitnehmern derGedanke an den Resturlaub. Schließlich verfällt der Urlaubsanspruch zumJahresende - oder doch nicht? Denn das Bundesarbeitsgericht hat in Anlehnung anein Urteil des Europäischen Gerichtshofes entschieden: Resturlaub verjährt nichtautomatisch - auch nicht nach drei Jahren. "Mit dem Urteil hat dasBundesarbeitsgericht die Möglichkeit eröffnet, auch Jahre zurückliegendeUrlaubsansprüche jetzt noch geltend zu machen", erklärt Tim Schmidhäußler,Arbeitsrechtler bei Dr. Stoll & Sauer, die Folgen des Urteils. Er ist sichsicher, dass die Rechtsprechungsänderung massive Auswirkungen auf dieArbeitswelt haben wird: Tim Schmidhäußler: "Auch Massenklagen im Urlaubsrecht,die das Arbeitsrecht bislang nicht kannte, sind möglich." Die Kanzlei Dr. Stoll& Sauer fasst die rechtlichen Folgen des sensationellen Urteils kurz zusammen:- Das Urteil: Wenn Unternehmen ihre Beschäftigten darauf hingewiesen haben, dassihnen Urlaub zusteht, der bei fehlender Inanspruchnahme verfällt, verjährtauch der Urlaub. Kommt der Chef dieser Hinweispflicht nicht nach, können auchnoch Ansprüche aus früheren Jahren geltend gemacht werden. Das trifft auch aufehemalige Arbeitgeber zu. Die im deutschen Recht vorgesehene regelmäßige