China hat seit Beginn der Pandemie die Initiative zur Entwicklung von COVID-19-Medikamenten ergriffen und dabei drei wesentliche Ansätze verfolgt. Die drei Strategien sind die Hemmung der Replikationsmaschinerie des Virus, die Blockierung des Eindringens des Virus in eine Zielzelle und die Regulierung der überaktiven Reaktion des menschlichen Immunsystems.

Chinas erstes COVID-19-Antikörpermedikament, eine Cocktailtherapie aus zwei monoklonalen Antikörpern (Amubarvimab und Romlusevimab), wurde am 8. Dezember 2021 von der chinesischen Arzneimittelbehörde für die Verwendung im Notfall zugelassen.

Die Behandlung wird durch intravenöse Injektion verabreicht und randomisierte klinische Studien in vielen Ländern deuten darauf hin, dass sie zu 80 Prozent wirksam ist, um Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei Hochrisikogruppen zu reduzieren.

Die in der Behandlung verwendeten Antikörper haben sich auch als breit neutralisierende Antikörper erwiesen, die an verschiedenen Stellen des Virus angreifen können, so Zhang Linqi, der führende, an der Behandlung beteiligte Wissenschaftler und Professor an der School of Medicine der Tsinghua-Universität.

„Antikörpermedikamente und Impfstoffe ergänzen einander und spielen jeweils eine Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen", erklärte Zhang im Dezember 2021 in einem Interview mit The Paper, einer chinesischen digitalen Nachrichtenagentur.

Abgesehen von dieser Cocktail-Therapie hat China in den vergangenen drei Jahren Fortschritte bei der Entwicklung von COVID-19-Medikamenten gemacht. Das jüngste ist ein monoklonales Antikörpermedikament auf Basis eines Nasensprays, F61.

F61 wurde von Sinopharm, dem Pharmaunternehmen, das für die Herstellung der inaktivierten COVID-19-Impfstoffe des Landes verantwortlich ist, entwickelt und am 28. November für klinische Studien zugelassen. Es handelt sich ebenfalls um einen neutralisierenden Breitband-Antikörper mit einer hochaktiven Reaktion gegen Omikron-Varianten.