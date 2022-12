Brüssel lässt Milde walten, Kommentar zu Uniper von Annette Becker Frankfurt (ots) - Es hätte schlimmer kommen können. Das ist die entscheidende Erkenntnis aus den Auflagen, welche die EU-Kommission Deutschlands größtem Gasimporteur Uniper aufbrummt. Für die beispiellose Beihilfe in einer Größenordnung von 33 Mrd. Euro - respektive 34,5 Mrd. Euro, wie es im Statement der EU-Kommission heißt - bleiben weite Teile des Erzeugungsgeschäfts von Uniper unangetastet. Zwar muss sich der Versorger von seinem erst 2020 ans Netz gebrachten Steinkohlekraftwerk Datteln 4 und dem Gaskraftwerk in Ungarn trennen und sich auch aus dem Geschäft mit Fernwärme in Deutschland verabschieden. In Summe wird die Stromerzeugungskapazität des Konzerns jedoch nur um gut 6 Prozent geschmälert.



Der Anteil am Ergebnis, der wegfällt, dürfte zwar höher ausfallen - allein das Kraftwerk in Datteln steht nach früheren Angaben für einen operativen Ergebnisbeitrag von um die 100 Mill. Euro und damit für etwa ein Fünftel des Ergebnisses aus der europäischen Erzeugung -, Geld verdienen lässt sich aber weiterhin. Die übrigen Verkaufsauflagen sind kaum der Rede wert, handelt es sich doch vornehmlich um Randaktivitäten. Das ist insofern eine gute Nachricht, als zu befürchten war, dass Brüssel den Rückzug von Uniper aus wichtigen Märkten wie Schweden oder den Niederlanden erzwingt.