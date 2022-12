Auslieferungsstopp für Mazdas E-Auto MX-30

Bielefeld (ots) - Mazda Deutschland hat für die aktuelle Lieferung seines in

Japan produzierten E-Autos MX-30 einen Auslieferungs- und Erstzulassungsstopp

verhängt. Das berichtet das in Bielefeld erscheinende "Westfalen-Blatt"

(online). Kunden droht damit eine Schmälerung der E-Auto-Prämie. Mazda will

gegebenenfalls für Ausgleich sorgen.



Als Grund heißt es: "Mazda hat festgestellt, dass in der EG-Typgenehmigung des

Mazda MX-30 2022 eine nicht korrekte Angabe der technischen Spezifikationen

enthalten ist, die durch eine Korrektur der EG-Typgenehmigung berichtigt werden

muss." Auf Nachfrage der Zeitung erläuterte Mazda, dass es um Angaben zum

Schnellladen des Akkus nach einem Software-Update im Frühjahr dieses Jahres

geht. Mit dem Update wurde die Ladeleistung der Batterie erhöht. Entsprechende

Angaben fehlen offenbar in den Papieren.