Selenskyj in US-Regierungsmaschine nach Washington gereist

WASHINGTON (dpa-AFX) - Als Teil strenger Sicherheitsmaßnahmen ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Flugzeug der US-Regierung nach Washington gereist. Bilder zeigten ihn am Mittwoch dabei, wie er in den USA aus der weiß-blauen Maschine stieg. Selenskyjs erste bekannte Auslandsreise seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs geht mit einem Sicherheitsrisiko für den ukrainischen Präsidenten einher - was die US-Regierung zu dem ungewöhnlichen Schritt bewogen haben dürfte. Die USA sind der wichtigste Verbündete Kiews im Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland./scb/DP/he

