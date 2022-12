Metro Indien umfasst den Angaben zufolge 31 Märkte in 21 indischen Städten sowie das Immobilienportfolio, welches 6 Märkte umfasse. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 habe der Umsatz bei 926 Millionen Euro gelegen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bewegte sich im niedrigen zweistelligen Euro-Millionenbereich.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Handelskonzern Metro trennt sich von seinem Geschäft in Indien. Käufer ist Reliance Retail Ventures, wie das SDax -Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. Die Transaktion bewerte Metro Indien mit 300 Millionen Euro, hieß es weiter. Metro erwartet unter der Annahme konstanter Wechselkurse aus dem Verkauf einen Gewinn von etwa 150 Millionen Euro sowie einen Gewinn je Aktie.

Metro verkauft Indiengeschäft an Reliance - Prognosen bestätigt

