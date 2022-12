"Für Biden und Selenskij sind das entscheidende Fragen, die weder am Telefon noch durch Unterhändler geklärt werden können. Auch die Reise nach Washington wird keine endgültigen Antworten liefern. Aber die Begegnung im Oval Office zeigt, dass die Phase des Misstrauens beendet ist und Biden sich entschlossen hat, mit mehr Sichtbarkeit und vor allem noch einmal mit einer gewaltigen Unterstützungsanstrengung dem Krieg die entscheidende Wende zu verleihen. 100 Milliarden Dollar haben die USA bisher für die Ukraine ausgegeben - diese Botschaft ist eindeutig."/be/DP/he

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Selenskijs Besuch in Washington:

Pressestimme 'Süddeutsche Zeitung' zu Selenskijs Besuch in Washington

