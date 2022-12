"Etwa 120 Euro bezahlt der Staat pro Tag, um einen Häftling in einer Strafanstalt unterzubringen - Kosten so hoch wie in einem Hotel mit gehobener Ausstattung. Da ist es richtig, dass bei kleineren Straftaten die Haftdauer in Zukunft verkürzt werden soll. Denn immer mehr Schwarzfahrer und Kleinkriminelle gehen ins Gefängnis, statt ihre Strafe zu bezahlen. Für den Staat ist das ein teurer "Service". Da immerhin etwa ein Viertel der Ersatzstrafen gegen regelmäßige Schwarzfahrer im öffentlichen Nahverkehr verhängt wird, gibt es Forderungen, solche Taten nur noch als Ordnungswidrigkeit oder gar nicht mehr zu ahnden. Diesen Ansatz verfolgt der Gesetzentwurf zu Recht nicht. Denn warum sollen die einen für Bus und Straßenbahn bezahlen und die anderen nicht?"/be/DP/he

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer