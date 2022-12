Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. verkauft sein Schweizer Geschäft an die Goldbach Group, eine Tochtergesellschaft der TX Group, für 86 Millionen CHF

Das Unternehmen setzt Prüfung strategische Alternativen für sein Europageschäft fort

SAN ANTONIO, 22. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) («das Unternehmen») gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäfts in der Schweiz an die Goldbach Group AG, eine Tochtergesellschaft der TX Group AG, für 86.0 Millionen CHF bzw. 92.7 Million USD1 abgeschlossen hat.

Es wird erwartet, dass das Schweizer Geschäft des Unternehmens etwa 9,7 Millionen USD zum bereinigten EBITDA2 des Segments Europa für das gesamte Jahr bis zum 31. Dezember 2022 beitragen wird, wobei 1,4 Millionen USD an einmaligen Aufwendungen, darunter Mietnachlässe, nicht berücksichtigt sind. Die ganze Bareinlage entspricht einem Transaktionsmultiplikator von etwa 9,5 x dem bereinigten EBITDA-Beitrag des Segments. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die erwarteten Erlöse absichern wird, um die Risiken im Zusammenhang mit Fremdwährungsschwankungen zu mindern. Die geschätzten Steuern in Bezug auf die Transaktion werden sich voraussichtlich auf weniger als 5 Millionen USD belaufen. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem erwarteten Nettoerlös aus dem Verkauf seine Liquiditätsposition zu verbessern und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen, vorbehaltlich aller Beschränkungen, die in seinen Schuldvereinbarungen festgelegt sind.

«Der Verkauf unseres Geschäfts in der Schweiz ist das Ergebnis der laufenden Prüfung strategischer Alternativen für unser europäisches Geschäft und bringt uns dem Ziel näher, unser Portfolio im besten Interesse unserer Aktionäre zu optimieren», sagte Scott Wells, Chief Executive Officer von Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. «Diese Transaktion ermöglicht uns den Ausstieg aus einem eigenständigen Markt mit geringerer Priorität zu einer Bewertung, die unserer Meinung nach die Qualität unserer Schweizer Vermögenswerte – die eine gute Leistung erbringen – widerspiegelt.»

«Die Prüfung strategischer Alternativen für unser europäisches Geschäft ist noch nicht abgeschlossen, und wir werden uns weiterhin en Verkauf einiger unserer europäischen Vermögenswerte mit niedrigeren Margen oder geringerer Priorität bemühen», so Wells weiter. «Wir konzentrieren uns weiterhin auf unser Geschäft in Nord- und Südamerika und die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, von denen wir glauben, dass sie das Umsatzwachstum und den operativen Cashflow fördern und unsere Bilanz über die Zeit verbessern werden.»