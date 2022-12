22. Dezember 2022. First Tin Plc ("First Tin" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/), ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien, freut sich, die Untersuchungsergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher des Bohrprogramms in der tiefen Dreiberg-Mineralisierung bekannt zu geben, das mit dem Ziel durchgeführt wurde, die abgeleiteten Ressourcen auf seinem Tellerhauser-Projekt in Deutschland zu erweitern. Das Projekt befindet sich im Besitz der 100%igen deutschen Tochtergesellschaft von First Tin, Saxore Bergbau GmbH (Saxore").

Die beiden Bohrungen sollten die Ergebnisse früherer Bohrungen der Wismut aus den 1970er Jahren bestätigen, bei denen in der Tiefe entlang des Streichs der bekannten Ressourcen des Tellerhauser-Projekts eine hochgradige Zinnmineralisierung durchteuft wurde, und die angezeigten Ressourcen erhöhen.

Die beiden getesteten Gebiete liegen in einer Tiefe zwischen 800 und 900 Metern unter der Oberfläche und zwischen 3.000 und 4.000 Metern entlang des Streichs vom angezeigten Ressourcengebiet Hämmerlein und 1.000 bis 2.000 Metern entlang des Streichs vom angezeigten Ressourcengebiet Dreiberg.

Die beiden Bohrlöcher durchschnitten die anvisierte Skarnzone und ergaben die folgenden bedeutenden Abschnitte:

- Bohrung SAXDRE25:

- 1,5 m aus 805,7 m Bohrloch mit einem Gehalt von 0,75 % Sn, 1,00 % Zn, 33 ppm In einschließlich:

- 0,6m @ 1,43% Sn, 1,99% Zn, 62ppm In aus 806,0m Bohrloch

- Bohrung SAXDRE34:

- 3,85m aus 887m Bohrloch mit einem Gehalt von 0,63% Sn, 1,29% Zn, 58ppm In einschließlich:

- 1,35m @ 1,49% Sn, 0,78% Zn, 122ppm In aus 887,75m Bohrloch

Diese Abschnitte bestätigen frühere Wismut-Bohrungen aus den 1970er Jahren und bilden die Grundlage für zusätzliche Bohrungen, die die angezeigte Ressourcenbasis bei Tellerhäuser erweitern sollen.