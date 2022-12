First Majestic gibt Abschluss des Verkaufs eines Gebühren-Portfolios an Metalla bekannt

21. Dezember 2022 - Vancouver, British Columbia, Kanada – First Majestic Silver Corp. (AG: NYSE; FWB: TSX) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte Transaktion zum Verkauf eines Portfolios von Gebührenbeteiligungen an die Firma Metalla Royalty & Streaming Ltd. (NYSE American: MTA; TSX Venture: MTA) („Metalla“) nunmehr abgeschlossen hat, nachdem die Genehmigung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange erteilt und auch die anderen üblichen Auflagen für den Abschluss erfüllt wurden. Als Gegenleistung für den Verkauf hat First Majestic 4.168.056 Aktien von Metalla zu einem festgelegten Preis von 4,7984 Dollar pro Aktie – das entspricht einem ungefähren Betrag von 20 Millionen US-Dollar – erhalten.