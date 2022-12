ADNOC L&S unterzeichnet Vereinbarung für dritte langfristige Charter einer schwimmenden LNG-Lagerplattform mit AG&P

Im Rahmen der Vereinbarung wird der Frachter im LNG-Import-Terminal von AG&P in Indien verwendet, das in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in Betrieb genommen werden soll. Die Vereinbarung mit einer Laufzeit von 11 Jahren und der Option auf eine vierjährige Verlängerung stärkt die bestehenden Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen, die bereits zwei ähnliche Vereinbarungen für schwimmende Lagerplattformen in Indien und auf den Philippinen geschlossen haben.

Kapitän Abdulkareem Al Masabi, CEO von ADNOC L&S, erklärte: „Diese Vereinbarung mit AG&P baut auf einer phänomenalen Phase globaler Expansion für ADNOC L&S auf, während wir uns auf Wachstum, Diversifizierung und die Erschließung neuer Einnahmequellen konzentrieren. ADNOC L&S befindet sich mitten in einem großen Projekt zur Erneuerung seiner LNG-Flotte. Damit verlängern wir die Lebensdauer unserer älteren Schiffe und schaffen so zusätzlichen Wert und neue Einnahmequellen."

Der Betrieb und die Wartung der schwimmenden Lagerplattform wird von ADNOC L&S übernommen, während der Umbau des LNG Carriers (LNGC) zu einer schwimmenden Lagerplattform von GAS Entec, einer Tochtergesellschaft von AG&P, durchgeführt wird. Die schwimmende Lagerplattform wird neben einer Regasifizierungseinheit verankert, die von der Tochtergesellschaft hergestellt wird. Das integrierte Terminal wird eine anfängliche Kapazität von 5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) haben.