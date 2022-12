BARCLAYS stuft Telefonica Deutschland auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Der Mobilfunkanbieter dürfte das deutsche Energie-Subventionsprogramm nicht mehr in Anspruch nehmen, da es mit strengen Beschränkungen bei Dividenden und Vergütungen gekoppelt sei, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Prognosen entsprechend an./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2022 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 2,311EUR gehandelt.



