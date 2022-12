Wirtschaft Einstieg des Bundes bei Uniper vollzogen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheitsbeteiligung des Bundes am Energieversorger Uniper ist offiziell vollzogen. Wie im September 2022 beschlossen, übernehme der Bund rund 99 Prozent der Anteile des Unternehmens, teilten das Wirtschafts- und das Finanzministerium am Donnerstag mit.



Die letzten Voraussetzungen dafür waren in den vergangenen Tagen erfolgt. So wurde in einer außerordentlichen Hauptversammlung von Uniper am Montag eine Kapitalerhöhung in Höhe von acht Milliarden Euro beschlossen, am Dienstag erfolgte die Genehmigung durch die EU-Kommission. Dabei gibt es allerdings wettbewerbliche Auflagen.