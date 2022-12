München (ots) -



- 40,9 Millionen Versicherte von Beitragserhöhungen der gesetzlichen

Krankenkassen betroffen

- Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung - durch Wechsel bis zu 299 Euro

sparen

- Gesetzliche Krankenkassen informieren erstmals nicht proaktiv über Erhöhungen



Die Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung steigen 2023 für Versicherte

auf ein neues Rekordniveau. Die Beitragsbemessungsgrenze steigt von 58.050 auf

59.850 Euro und der durchschnittliche Zusatzbeitrag erhöht sich von 1,3 auf 1,6

Prozent. Nach einer aktuellen Berechnung von CHECK24 steigt der

durchschnittliche Zusatzbeitrag bislang nur auf 1,5 Prozent.





Für Verbraucher*innen bedeutet dies jedoch keine Entwarnung, denn am Endeentscheidet jede Kasse selbst über ihren individuellen Zusatzbeitrag. Von denaktuell 97 gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland haben bisher 48Krankenkassen für 40,9 Millionen Mitglieder Beitragserhöhungen angekündigt.Diese liegen zwischen 0,10 und 0,70 Prozentpunkten.Arbeitnehmer*innen mit einem Einkommen ab der Beitragsbemessungsgrenze zahlenbis zu 347 Euro zusätzlich im Jahr. Selbständige, die sowohl den Arbeitnehmer-als auch den Arbeitgeberanteil tragen, haben zusätzliche Belastungen von bis zu693 Euro jährlich."Wie hoch die zusätzlichen Kosten am Ende sind, hängt davon ab, wie stark dieeigene Krankenkasse den Zusatzbeitrag anhebt " , sagt Dr. Daniel Güssow,Managing Director gesetzliche Krankenkassen bei CHECK24. "Bereits kleineBeitragsanpassungen können zu empfindlichen Mehrkosten für Versicherte führen.Der einzige Weg, höhere Beitragszahlungen zu vermeiden, ist der Wechsel zu einergünstigeren Krankenkasse. Verbraucher*innen sollten aktuell auf jeden Fall einenWechsel prüfen."20 der 97 gesetzlichen Krankenkassen werden ihren Zusatzbeitrag 2023 konstanthalten. Hiervon profitieren 26,0 Millionen Mitglieder. Nur drei Krankenkassensenken ihren Beitrag für ihre 85.000 Mitglieder. Durch eine Fusion wird dieAnzahl der gesetzlichen Krankenkassen zum Jahreswechsel auf 96 Kassen fallen.Hier geht es zur tagesaktuellen Übersicht aller Beitragsanpassungen. (https://www.check24.de/gesetzliche-krankenversicherung/erhoehung-zusatzbeitraege/)Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung - durch Wechsel bis zu 299 EurosparenErhöht eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag zum Januar 2023, dann habenVerbraucher*innen bis zum 31. Januar ein Sonderkündigungsrecht. Mit den bereitsbekannten Beitragssätzen zum neuen Jahr sind durch einen Wechsel derKrankenkasse Ersparnisse von bis zu 299 Euro jährlich für Arbeitnehmer*innenmöglich - für Selbständige sogar 598 Euro.