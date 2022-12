Gestern S&P 500 und Nasdaq mit Gewinnen mit +1,5%, manches spricht dafür, dass diese Erholung noch weiter laufen wird: Aber auch das ist wieder nur eine Bärenmarktrally, die früher oder später scheitern wird, weil die Voraussetzung für einen Boden weder beim S&P 500 noch beim Nasdaq gegeben sind! Wie weit aber kann diese Bärenmarktrally noch gehen? Im Video die nun wahrscheinlichen Szenarien, wann die Rally enden dürfte - nämlich dann, wenn die derzeitige Überverkauftheit abgebaut sein wird und die Stimmung wieder bullisch wird ("Der Boden ist gefunden! Die Fed wird umsteuern"! etc. etc.). Kann man in diese Rally also noch einsteigen? Ja. Aber das weitere Potential ist eben begrenzt, daher ist es wichtig, wo man die Reißleine ziehen sollte..

Hinweise aus Video: