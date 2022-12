Der MMD-lndex Stiftung konnte im November den im Oktober begonnenen Positivtrend fortsetzen und 2,35% hinzugewinnen. Dadurch reduzierten sich die Verluste in 2022 auf -9,96%.

In 2022 lagen die Performancewerte zwischen -16,84% und 1,00%, wobei nur ein Fonds ein positives Ergebnis auswies.



Wirtschaftliches Umfeld

Die weltweiten Anleihemärkte konnten im November deutliche Kursgewinne verzeichnen. Ausschlaggebend dafür waren leichte Rückgänge bei den Inflationsza hlen in den USA und Europa und der damit verbundenen Erwartung abnehmender Zinsanhebungen. Zudem entspannte sich die wirtschaftliche Lage durch einen weiter hin fallenden Ölpreis und rückläufige globale Lieferkettenproblemen. Dies führte zu einer erhöhten Risikobereitschaft bei den Anlegern, wovon unter anderen Emerging Markets-Anleihen profitierten.

Auch an den weltweiten Aktienmärkten schlug sich die erhöhte Risikobereitschaft nieder und führte zu teils deutlichen An stiegen. 1 nsbesondere Europa und die Emerging Markets verbuchten starke Zuwächse, welche zusätzlich durch einen fallenden USD begünstigt wurden. Die Marktteilnehmer gehen derzeit von einer milden Rezession aus. welche bereits in den aktuellen Kursen eingepreist sein soll.



Die Ausgabe 11/2022 des Stiftungsfondsreports ist jetzt erhältlich.

Im Report finden Sie eine Übersicht von 52 klassisch defensiven sowie 30 Stiftungsfonds anderer Kategorien, dargestellt mit aktuellen Stamm- und Ausschüttungsdaten sowie Risiko- und Performancekennzahlen (Ultimo 31.10.2022).

Der Stiftungsfondsreport will den Verantwortlichen in Stiftungen helfen, "für Stiftungen geeignete Fonds" zu finden und diese einfach miteinander zu vergleichen.

Im Report werden deshalb die wichtigsten Informationen zu den "Stiftungsfonds" übersichtlich in Tabellenform vorgestellt.

