3 neue Standorte in Berlin, Kassel und Regensburg - Bricks & Mortar Immobilien GmbH auf Wachstumskurs (FOTO)

Berlin (ots) - Zum Jahresende eröffnet die Unternehmensgruppe Bricks & Mortar

Immobilien GmbH (kurz: BRIMO) drei neue Standorte in Berlin, Kassel und

Regensburg, so teilte die Geschäftsleitung rund um Maximilian Wolf mit. Während

der Standort Berlin von Mikel Kern als neuer Handelsvertreter geführt wird,

macht sich in Kassel fortan Peter-Johannes Starick unter der BRIMO einen Namen -

die Handelsvertretung des Konzerns in Regensburg übernimmt Lukas Rathay.



Handelsvertreter Lukas Rathay: "Durch bewährte strategische Maßnahmen von Bricks

& Mortar Immobilien werden die Verkäufer mit maximaler Performance unterstützt.

Die jahrelange Expertise im Bereich Verkauf und Vertrieb stärkt den Standort

zusätzlich, wodurch der geplante Ausbau von Regensburg über die nächsten Jahre

ein wichtiger Fokuspunkt ist. Ziel ist es, auch hier den Immobilienmarkt zu

revolutionieren und über die aktuellen Strategien der Vertriebsprofis die

Meilensteine beim Verkauf in der neuen Marktsituation zu meistern."