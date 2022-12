16.12.2022 - Mit der Covid-19-Pandemie haben wir gerade eine Krisensituation durchlebt, die den Status Quo der vorangegangenen 30 Jahre auf den Kopf gestellt hat und in diesem Ausmaß nur einmal pro Generation auftritt. Jahre des verhältnismäßigen Friedens und fallender Inflation sind vorbei. Inzwischen sehen wir uns mit wachsenden geopolitischen Spannungen und steigenden Inflationsraten konfrontiert.

Als Anleger erleben wir jedoch eine Rückkehr zu einem gewissen Grad an Normalität. Damit will ich keineswegs sagen, dass die aktuelle Lage einfach ist. Doch zum ersten Mal seit langer Zeit haben wir positive Nominalzinsen für Bareinlagen. Dies verändert die Anlagedynamik erheblich im Vergleich zu vor ein paar Jahren, als wir gezwungen waren, in einer Welt unendlicher Liquidität immer teurere Anlagen zu kaufen, um Rendite zu erzielen.