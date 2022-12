Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse hat sich die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) wieder stabilisiert. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Siemens-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 95,07 EUR vom 28. September 2022 in einer steilen Rally. Am 17. November durchbrach sie mit einem großen Aufwärtsgap den Widerstand bei 126,46 EUR und kletterte anschließend auf ein Hoch bei 137,04 EUR. Dort kam es zu Gewinnmitnahmen, die Aktie fiel auf die Marke bei 126,46 EUR zurück. Dort stabilisierte sie sich in den letzten Tagen wieder.