immoverkauf24-Analyse von Verkaufsgründen / Alternde Gesellschaft prägt Immobilienmarkt bereits jetzt stark (FOTO)

Hamburg (ots) - Kurzfristig werden die Immobilienpreise weiterhin leicht sinken

- so lautet die Voraussage vieler Immobilienexpert:innen für 2023. Anhaltende

Inflation und gestiegene Zinsen lassen die Nachfrage nach Immobilien zum Kauf

zurückgehen, während das Angebot steigt. Mittel- und langfristig ist davon

auszugehen, dass ein weiterer Faktor das Verhältnis von Angebot und Nachfrage

stärker prägen und sich deutlich auf die Marktpreise auswirken wird - die

demografische Entwicklung in Deutschland. Schon jetzt sind Altersaspekte einer

der häufigsten Gründe für den Verkauf von Immobilien, wie eine aktuelle

immoverkauf24-Analyse von Beratungsgesprächen mit rund 13.400 Eigentümer:innen

ergibt. Wegen des weiter stark ansteigenden Anteils von älteren Menschen, wird

die demografische Entwicklung der nächsten Jahre und Jahrzehnte den

Immobilienmarkt immer stärker prägen.



"Da der Anteil der älteren und hochaltrigen Menschen in Deutschland steigt,

werden in den kommenden Jahren deutlich mehr Immobilien aufgrund der

Altersstruktur unserer Gesellschaft auf den Markt kommen", sagt Cinja Kinnemann,

Geschäftsführerin von immoverkauf24.