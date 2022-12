CES 2023 OMRON Healthcare stellt Initiativen vor, um seine Vision "Going for Zero" voranzutreiben - die Verhinderung von Herzinfarkt und Schlaganfall

Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - OMRON Healthcare Co., Ltd. (nachfolgend das

Unternehmen) wird auf der CES 2023 (*) ausstellen, der weltgrößten Messe für

Unterhaltungselektronik, die von Donnerstag, 5. Januar, bis Sonntag, 8. Januar,

in Las Vegas stattfindet. Auf der Messe wird das Unternehmen die innovativen

medizinischen Geräte und digitalen Dienstleistungen vorstellen, die in den

vergangenen 50 Jahren eingeführt wurden und die dazu beigetragen haben, die

Unternehmensvision "Going for Zero" - die Verhinderung von Herzinfarkt und

Schlaganfall - voranzutreiben. Zu diesen Initiativen gehören die innovativen

Geräte für die Herzgesundheit wie Complete (TM), das Oberarm-Blutdruckmessgerät

mit integrierter EKG-Technologie, und ihre weltweiten Fernüberwachungsdienste

für Patienten.



(*) Messe für Unterhaltungselektronik