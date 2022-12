Seite 2 ► Seite 1 von 2

Coesfeld (ots) - Marcus Diekmann, Digital-Unternehmer, Start-Up-Investor undGründer der Initiative "Händler helfen Händlern" hat die Faktenzusammengetragen: In ihrer heutigen Struktur haben viele deutsche Klein- undMittelstädte keine Überlebenschance mehr. Der Niedergang des Handels kann aberseiner Meinung zur Chance werden. Kommunen sollten sich völlig neu erfinden: AlsOrte voller Leben, Arbeit, Spaß, Gastronomie, Wohnen, Spielen, Sport und Kulturkönnen diese Zentren neu aufblühen, sagt der Handelsexperte in seinemGastbeitrag im aktuellen Handelsblatt (https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-50-prozent-aller-kleinen-und-mittleren-handelszentren-sind-kuenftig-ueberfluessig-und-das-ist-gut-so/28875196.html?nlayer=Aktuelle%20Gastbeitr%C3%A4ge_26175654) .Die Konsumlaune der Deutschen ist so schlecht wie schon seit über 30 Jahrennicht mehr. Der Umsatz im deutschen Handel wächst zwar weiterhin um 7,5 Prozentin 2022, der Großteil entfällt jedoch auf höhere Ausgaben für Nahrungsmittel,Getränke und Tabakwaren. Zugleich stieg der Online-Handel in Deutschland lautStatista um 19,1 Prozent auf 87 Milliarden Euro (2021). Besonders fatal: Gerade,was früher klassisch in der Innenstadt gekauft wurde, wie Mode, Schmuck undAccessoires, Freizeit- und Hobbyartikel sowie Elektronik hat jetzt die höchstenOnline-Anteile. Anfang des Jahres prognostizierte der HDE drei Mal so vielGeschäftsaufgaben im Einzelhandel wie durchschnittlich in den Jahren vor derPandemie. Aktuell rechnen Experten in absehbarer Zeit mit weiteren 50.000Ladenschließungen.Handelsexperte Marcus Diekmann zieht die logische Schlussfolgerung: "50 Prozentaller kleinen und mittleren Handelszentren sind zukünftig überflüssig. Und dasist gut so, wenn wir die Situation als Chance zu einer echten Veränderungbegreifen." Abgesehen vom der Nahversorgung braucht ein lebenswertes undlebendiges Zentrum nicht zwangsläufig einen klassischen Handel, so DiekmannsEinschätzung. Die Kommunen könne sich stattdessen auf die eigenen Stärkenbesinnen: Nähe, Zusammenhalt, Natur, günstigere Grundstücke und Mietpreise undden liebenswerten Charme der Klein- und Mittelorte.Mehr Leben im Zentrum bringt großartige Konzepte zurückDiekmanns Faustformel lautet: Kommt Leben zurück ins Zentrum, kommen im nächstenSchritt auch wieder individuelle und großartige Handelskonzepte zurück. Erfordert dafür die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen: "Warum ist esimmer noch nicht zulässig, in Handelsimmobilien zu leben? Wäre das möglich,könnte man beispielsweise Ladenlokale in Wohnraum oder Büros umfunktionieren.".