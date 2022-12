Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk New York, Damian Williams, erklärte in einem Statement, dass sich weitere hochkarätige Personen aus dem FTX-Umfeld schuldig bekannt hätten und mit den Behörden zusammenarbeiteten. Dazu zählen FTX-Co-Gründer Gary Wang und Caroline Ellison, die Chefin der Krypto-Trading Firma Alameda Research, die eng mit FTX verbunden ist.

Der 30-Jährige soll schnellstmöglich einem Richter vorgeführt werden, hieß es weiter. Bankman-Fried, auch SBF genannt, hatte auf sein Recht verzichtet, die Auslieferung anzufechten. Der ehemalige Star der Krypto-Branche war am 12. Dezember auf Bitten der US-Behörden in dem Inselstaat festgenommen worden. In den Vereinigten Staaten droht ihm eine lange Haftstrafe. Experten zufolge könnte SBF für bis zu 115 Jahre hinter Gitter kommen.

Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist in FBI-Gewahrsam und auf dem Weg von seinem Wohnsitz auf den Bahamas in die USA, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in New York mit.

