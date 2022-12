P.I. Works und Ooredoo Algérie bei den Glotel Awards als "Managed Services Innovation of the Year" ausgezeichnet

London (ots/PRNewswire) - P.I. Works gab bekannt, dass seine Partnerschaft für

Managed Services der nächsten Generation mit Ooredoo Algérie bei den Glotel

Awards 2022 als "Managed Services Innovation of the Year" ausgezeichnet wurde.

Die Glotel Awards von Telecoms.com, die in diesem Jahr in London stattfanden,

würdigen Innovation und Exzellenz im Telekommunikationssegment und ehren

wichtige Akteure, die die Zukunft der Branche gestalten.



Timos Tsokanis, Chief Technology Officer bei Ooredoo Algérie, bemerkte: "Diese

Partnerschaft hat uns nicht nur befähigt, unseren Abonnenten einen besseren

Service zu bieten, sondern sie hat auch die breitere Branche mit ihrem

neuartigen und Bottom-up-Ansatz für das Netzwerkleistungsmanagement inspiriert.

Dahinter steht die Managed-Services-Lösung der nächsten Generation von P.I.

Works, die unseren Weg zur Netzwerktransformation erheblich beschleunigt hat."