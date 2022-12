Neue Daten der STIC-Studie zeigen längeres Gesamtüberleben bei Therapiewahl auf Basis der CELLSEARCH® CTC-Zählung bei Patienten mit metastasiertem Brustkrebs

Bologna, Italien und Huntingdon Valley, Pa. (ots/PRNewswire) - Die Integration

von CTC-Zählung* (zirkulierende Tumorzellen) bei der Wahl zwischen endokriner

Therapie und Chemotherapie kann zur Verbesserung der klinischen Ergebnisse und

der Lebensqualität von Patienten mit Östrogenrezeptor (ER)-positivem und humaner

epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor (HER)-2-negativem metastasiertem Brustkrebs

(MBC) führen.



Menarini Silicon Biosystems, ein Vorreiter im Bereich der Flüssigbioprise und

Einzellzell-Technologie, hat die vielversprechenden Langzeitergebnisse der

STIC-Studie zum Gesamtüberleben (OS) bei Patienten mit ER+/HER2- MBC

bekanntgegeben. Mit dieser robusten (n=755), randomisierten, multizentrischen

Phase-III-Studie sollte die Wirksamkeit der vom Arzt und der von den CTCs

bestimmten Therapiewahl verglichen werden. Nach dem Erreichen des primären

Endpunkts für das progressionsfreie Überleben (PFS) im Jahr 2018[1] zeigen die

von Professor Francois-Clément Bidard auf dem San Antonio Breast Cancer

Symposium (SABCS) 2022 am 8. Dezember mündlich vorgestellten Nachsorgedaten,

dass eine einmalige Bestimmung der CELLSEARCH CTC-Anzahl vor Behandlungsbeginn

zum verbesserten OS bei Metastasen führen kann2.





Laut FC Bidard, MD, PhD, Professor für medizinische Onkologie und Koordinatorder Brustkrebsforschung an den Krankenhäusern des Institut Curie, "waren wirhöchst beeindruckt von der Untergruppe der Patienten mit einem niedrigenklinischen Risikoprofil und einer CTC-Zahl >= 5, bei denen sich die Ärzte gemäßden Richtlinien für eine endokrine Behandlung entschieden haben. Wenn siestattdessen mit einer Chemotherapie (ChT) behandelt wurden, wiesen diesePatienten ein um 16 Monate höheres medianes OS auf". Zudem zeigte die Studie,dass bei diesen Patienten Eskalation zu Chemotherapie das Sterberisiko um 47 %gesenkt werden konnte. "Dies ist die erste Studie, die den klinischen Nutzen derCTC-Zählung bei MBC belegt. Sie ebnet den Weg für die Integration derCTC-Zählung in die Algorithmen zur Behandlungsentscheidung bei Patienten, diezuvor CDK4/6-Inhibitoren als Erstlinien- oder adjuvante Therapie erhalten habenund bei denen die Entscheidung zwischen einer weiteren ET oder einer ChTschwierig, heterogen und umstritten ist, wenn sie ausschließlich auf dem Urteilder Kliniker beruht", fügt er hinzu.Brustkrebs ist weltweit der am häufigsten diagnostizierte bösartige Tumor beiFrauen. Unter den verschiedenen Subtypen ist HR+/HER2- am weitesten verbreitet3und die Verbesserung der Langzeitüberlebensrate bei MBC bleibt eineHerausforderung.CELLSEARCH ist der erste und einzige klinisch validierte Bluttest, der von der