Green Coding Nachhaltige Software durch CO2-Reduktion

Frankfurt (ots) - Der Klimawandel ist die größte Herausforderung, vor der die

Menschheit im 21. Jahrhundert steht. Wenn der Energieverbrauch und die

CO2-Emissionen nicht nachhaltig reduziert werden, droht in absehbarer Zeit eine

globale Katastrophe. Überschwemmungen, extreme Hitzeperioden und andere

Wetterkapriolen weisen ebenso wie die Zunahme nahezu unbewohnbarer Regionen in

Ländern des globalen Südens darauf hin, dass eine kritische Grenze bereits jetzt

erreicht ist. Die europäischen Klimaziele sehen vor, innerhalb der EU bis 2050

Klimaneutralität zu realisieren. Bis 2030 sollen sich die CO2-Emissionen im

Vergleich zu 1990 um 55 Prozent vermindern. Noch ehrgeizigere Ziele setzt sich

das novellierte deutsche Klimaschutzgesetz: Der CO2-Ausstoß soll sich

hierzulande bis 2030 um 65 Prozent vermindern. Um diese Ziele zu erreichen, sind

Aktivitäten in allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen nötig. IT

und Softwareentwicklung sind hier eingeschlossen. Durch grüne IT und Green

Coding lassen sich beträchtliche Energieeinsparungen bewirken. Eine nachhaltige

Softwareentwicklung spielt in diesem Kontext eine exponierte Rolle.



Was ist Green Coding?