Inca One Gold meldet einen Umsatz von 5,5 Mio. USD für November

VANCOUVER, BC - 22. Dezember 2022 - INCA ONE GOLD CORP. ( TSXV:INCA ) ( OTCQB:INCAF ) ( Frankfurt:SU92 ) („Inca One“ oder das „Unternehmen“), ein Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Mineralverarbeitungsanlagen in Peru (die „Betriebe“) betreibt, gibt den konsolidierten Umsatz für November und die Betriebszahlen im Jahresvergleich bekannt.

Der Umsatz im November lag bei 5,5 Millionen USD, was einem Anstieg von 62 % gegenüber dem Vormonat Oktober mit einem Umsatz von 3,4 Millionen Dollar bzw. von 139 % gegenüber November 2021 entspricht. Der monatliche Anstieg ist auf eine höhere Verkaufsmenge von Gold und einen höheren erzielten Preis im November gegenüber Oktober zurückzuführen. Der Anstieg im Jahresvergleich war das Ergebnis einer höheren Menge an verkauftem Gold trotz eines niedrigeren erzielten Goldpreises im Vergleichszeitraum.

Im November wurden insgesamt 4.214 Tonnen an beide Betriebe geliefert. Die kombinierten Verarbeitungsaktivitäten erreichten eine Leistung von 3.886 Tonnen, was einem durchschnittlichen Durchsatz von 130 Tonnen pro Tag („TPD“) in diesem Monat entspricht.

Der Umsatz des Unternehmens im zurückliegenden Zwölfmonatszeitraum stieg auf 52 Millionen USD, was das konstante Verarbeitungs- und Produktionsniveau in beiden Betrieben widerspiegelt.

Das kurzfristige Hauptziel des Unternehmens ist es, sich zusätzliches, nicht verwässerndes Kapital zu sichern, um seine Erzkäufe zu verstärken.

Gewährung von Aktienoptionen

Gemäß dem langfristigen Incentive-Plan des Unternehmens hat das Board of Directors die Gewährung von Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) an Board-Mitglieder und leitende Angestellte des Unternehmens zum Erwerb von insgesamt 1,9 Millionen Stammaktien des Unternehmens genehmigt. Diese Optionen können zu einem Preis von jeweils 0,18 CAD ausgeübt werden. Die Optionen laufen am 20. Dezember 2024 aus und werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange unverfallbar.

Über Inca One

Inca One Gold Corp. ist ein etablierter Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Goldmineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt. Das Unternehmen verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag („TPD“) und hat mehr als 130.000 Unzen Gold produziert und mit seinen Verarbeitungsanlagen Einnahmen in Höhe von über 200 Millionen USD erzielt. Inca One wird von einem erfahrenen und qualifizierten Managementteam geleitet, das das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer bei der Betreuung von genehmigten, handwerklichen Klein- und Bergbaubetrieben (ASM) in Peru etabliert hat. Peru ist einer der größten Goldproduzenten der Welt und sein ASM-Sektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incaone.com.