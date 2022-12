Fachkräftelücke Finanzdienstleister investieren in Diversity / 46 Prozent nutzen Nachhaltigkeit für Personalarbeit

Hamburg (ots) - Nachhaltigkeit wird zum wichtigen Verbündeten im

Arbeitgebermarketing. 46 Prozent der Finanzdienstleister in Deutschland nutzen

ihre ESG-Maßnahmen auch für das Personalmarketing. 42 Prozent stellen sich

diverser auf, um junge Mitarbeitende für sich zu gewinnen, deutlich mehr als in

anderen Branchen, ergibt die Studie "Managementkompass Survey Skilling" (https:/

/research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/managementkompass-survey-skilling/

) von Sopra Steria.



Auch wenn die Beschäftigung im Bankensektor in Deutschland insgesamt zurückgeht,

suchen Institute verstärkt nach Fachkräften. Im dritten Quartal 2022 schrieb die

Branche etwa ein Viertel mehr Stellen aus als im selben Zeitraum des Vorjahres,

berichteten Medien. Viele Banken wollen so in Wachstumssegmenten Geschäft

absichern. Andere Institute sprechen verstärkt jüngere Kundengruppen mit

digitalen Angeboten an und suchen dafür passende Talente. Auch Vorstände sowie

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer werden häufiger gesucht als im

Vorjahreszeitraum. 25 Prozent der befragten Banken und Versicherer öffnen

beispielsweise die starren Karrierepfade und erweitern die

Aufstiegsmöglichkeiten, so der Managementkompass Survey.