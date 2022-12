"Triff ins Schwarze" - Wieso SALTYBRANDS der ideale Partner im Bereich der digitalen Mitarbeitergewinnung ist (FOTO)

Hamburg (ots) - Julian Salz und David Aydin sind die Geschäftsführer von

SALTYBRANDS. Mit ihrer Online-Marketing-Agentur helfen sie Experten,

Dienstleistern und Unternehmen dabei, regelmäßig qualifizierte Bewerbungen über

das Internet zu erhalten.



Innerhalb kürzester Zeit können wir uns vernetzen: Wir lesen morgens die

Nachrichten auf unserem Smartphone, checken unsere sozialen Kanäle, teilen

Videos und Fotos mit Freunden und Familie, kaufen ein neues Produkt oder suchen

nach einem neuen Rezept für das Abendessen. Die digitalen Möglichkeiten sind

immens. Dabei verbringen wir täglich im Durchschnitt bis zu 150 Minuten in den

sozialen Netzwerken, schließlich sind diese ein täglicher Begleiter geworden,

der heutzutage aus den Köpfen nicht mehr wegzudenken ist. Damit wird auch

Online-Marketing branchenübergreifend zum wichtigen Tool, sagen auch Julian Salz

und David Aydin von der Online-Marketing-Agentur SALTYBRANDS.





Zwar hätten viele Unternehmen den Wert der sozialen Medien und demOnline-Marketing bereits erkannt, bei der richtigen Umsetzung, speziell zurMitarbeiterwerbung hake es allerdings noch. Aus diesem Grund haben sich JulianSalz und David Aydin mit SALTYBRANDS darauf spezialisiert, Experten,Dienstleistern und Unternehmen dabei zu helfen, mit digitalen Marketingmaßnahmenihre Wunsch-Bewerber über das Internet anzuziehen. Mit fundamentalenGrundwerten, wie Ehrlichkeit, Exklusivität und Progressivität, hinterlassen dieGeschäftsführer gemeinsam mit ihrem Expertenteam ein wirkungsvolles Ergebnis.Warum die Methoden von SALTYBRANDS so effektiv sindDie Experten von SALTYBRANDS setzen auf Genauigkeit. Schließlich arbeiten siegenau dort, wo sich allein deutschlandweit 29,85 Millionen Menschen aufhalten -in den sozialen Medien. "Wieso sollten Unternehmen dieses Potenzial also nichtauch nutzen?", fragen Julian Salz und David Aydin. Die Zusammenarbeit mitSALTYBRANDS zielt genau darauf ab. "Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wirihre Ziele heraus und entwickeln daraus eine individuell geeignete Strategie",erklärt Julian Salz. "Durch eine gezielte Zielgruppenanalyse erreichen wir sogenau die Bewerber, die sich unsere Kunden wünschen.Wie die Zusammenarbeit abläuftAnhand digitaler Methoden sorgen sie dafür, dass nur die Unternehmen undMenschen angesprochen werden, die den Kundenwünschen auch wirklich entsprechen.Zudem legen die Experten großen Wert auf Zahlen. So sei in der digitalenMitarbeitergewinnung genau einsehbar, welche Kampagne funktioniert und welchenicht. Damit ist es Julian Salz und David Aydin möglich, Optimierungsbedarfaufzudecken und direkt zu handeln. Die Folge: bessere Ergebnisse. "Von derVerweildauer bis hin zum nächsten Klick sind alle Zahlen transparent. Aus diesemGrund können wir Streuverluste vermeiden und das gesparte Geld infunktionierende Maßnahmen investieren", so David Aydin.Nach dem gemeinsamen Strategiegespräch geht es an den Aufbau der Landingpage,also einer Zielseite, auf der potenzielle Kandidaten schließlich landen, um sichzu bewerben. "Hier können wir die Aktivitäten messen und die Besucher der Seitedirekt einbeziehen", erklärt Julian Salz. "Beispielsweise werden hier einQuiz-Funnel, eine Seite oder auch ein Fragebogen eingebaut. Dies sind wichtigeBestandteile unseres Bewerbersystems."Ergebnisse, die sich sehen lassen könnenDank gezieltem Performance-Marketing, das ihre Methoden messbar macht, erreichendie Experten von SALTYBRANDS so bereits in den ersten Tagen tausende Menschen.Mit den erhobenen Daten werden die Landingpages immer weiter optimiert.Innerhalb nur weniger Wochen gelingt es so, genau die Zielgruppe zu erreichen."Wir treffen direkt ins Schwarze", so David Aydin. "Nun erhalten sie nicht nurfachlich kompetente Bewerber, sondern machen auch ihr Unternehmen bekannt." Aufdiese Weise konnten Julian Salz und David Aydin bereits zahlreichen Unternehmendabei helfen, dauerhaft qualifizierte Bewerbungen zu erhalten.Wollen auch Sie Erfolgsgeschichte schreiben, qualifizierte Bewerbungengenerieren und wünschen sich erfahrene Experten an Ihrer Seite, die Sie dabeiunterstützen? Melden Sie sich jetzt bei Julian Salz und David Aydin vonSALTYBRANDS und vereinbaren Sie einen Termin!