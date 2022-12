High Tide eröffnet zwei neue ‚Canna Cabana‘-Filialen in North York/Ontario und Winnipeg/Manitoba

CALGARY, ALBERTA, 22. Dezember 2022 / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass sein ‚Canna Cabana‘-Cannabisladen am Standort 6231 Bathurst Street in North York (Ontario) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke sowie dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Der zweite Laden an der Adresse 1225 St. Mary's Rd in Winnipeg (Manitoba) soll morgen eröffnet werden. Mit der Eröffnung dieser neuen Filialen erhöht sich die Gesamtzahl der stationären ‚Canna Cabana‘-Geschäftsstandorte in ganz Kanada auf 147.

Die ‚Canna Cabana‘-Filiale in North York liegt in der Nähe eines großen, in ganz Ontario vertretenen Lebensmittelhändlers sowie einer nationalen Apothekenkette. Sie ist nur eine kurze Autofahrt vom Keele Campus der York University mit seinen rund 52.000 Studenten entfernt. Dieser Standort befindet sich außerdem in einer der am dichtesten besiedelten Gemeinden des Großraums Toronto, in der mehrere Hochhäuser mit Eigentumswohnungen stehen.

Das Geschäftslokal in Winnipeg befindet sich im Einkaufszentrum St. Vitals, in dem auch große internationale Einzelhandelsketten vertreten sind und das als Gastronomie- und Unterhaltungs-Hotspot bekannt ist. Es liegt außerdem in der Nähe einer Hauptverkehrsader durch Winnipeg, wodurch sich die Präsenz von Canna Cabana auf florierende Einkaufszentren ausdehnt.

„Ich freue mich sehr, die Eröffnung der beiden neuen ‚Canna Cabana‘-Filialen in North York und Winnipeg ankündigen zu können. Wie ich bereits erwähnt habe, besteht unsere Strategie im Einzelhandel darin, die besten verfügbaren Immobilien in Zonen mit hohem Verkehrsaufkommen und einer hohen Bevölkerungsdichte zu lokalisieren. Und diese beiden Läden sind der beste Beweis, dass wir unsere Strategie konsequent verfolgen. Dieser selektive Ansatz bei der Immobiliensuche hat sich bewährt, was auch durch die Tatsache belegt wird, dass unser durchschnittlicher Umsatz pro Filiale in Ontario mehr als doppelt so hoch ist wie der Durchschnitt in der Provinz. Wir sind nach wie vor auf einem guten Weg, noch in diesem Jahr weitere Eröffnungen ankündigen zu können. Damit kommen wir unserem Ziel, bis Ende 2022 in ganz Kanada 150 Läden zu eröffnen, sehr nahe oder werden es sogar erreichen“, so Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.