Bern (ots) - Treuhänder Henrik Telepski ist Experte für Steuerberatung. Mit derTelepski Treuhand GmbH hat er es sich daher zur Aufgabe gemacht, Unternehmenbeim Meistern der Herausforderungen des Steuerdschungels zu unterstützen. Dabeisetzen er und seine Mitarbeiter auf digitale Kommunikationswege, um schnell undeffizient auf Anliegen reagieren zu können.Als digitale Agentur, Coach oder Berater ist es nicht ungewöhnlich, dass dasUnternehmen quasi über Nacht rapide wächst. Dadurch steigt jedoch nicht nur derUmsatz - das Wachstum zieht auch steuerliche Konsequenzen mit sich.Einzelunternehmer sollten daher dringend erwägen, ihr Unternehmenschnellstmöglich in eine GmbH umzuwandeln. "Anders als ein Einzelunternehmen isteine GmbH eine vom Inhaber unabhängige juristische Person", erklärt HenrikTelepski von der Telepski Treuhand GmbH. "Daher kann sie selbst Kapitalbesitzen, wodurch sich dem Geschäftsführer die Möglichkeit eröffnet,Steuervorteile zu nutzen." Als Treuhänder unterstützt Henrik TelepskiUnternehmer beratend dabei, sich steuerlich bestmöglich aufzustellen. Gemeinsammit seinem Team der Telepski Treuhand GmbH deckt er steuerlichesOptimierungspotenzial in Digitalunternehmen auf und sorgt dafür, dass dieUmwandlung in die richtige Rechtsform möglichst schnell und risikofreivonstattengeht. Im Folgenden hat er verraten, wo die Vorteile einer GmbH liegenund worauf beim Wechsel der Rechtsform zu achten ist.Warum sich die Umwandlung in eine GmbH lohntGerade bei rapide wachsenden Unternehmen wird es steuerlich schnell unattraktiv,diese als Einzelunternehmen zu führen. "Ein Einzelunternehmer ist immerselbstständig erwerbstätig. Der Gewinn, den er erzielt, ist also gleichbedeutendmit seinem privaten Einkommen", so Telepski. Somit muss sämtlicher Gewinn ausder Tätigkeit des Unternehmens als privates Einkommen versteuert werden. Mitzunehmendem Umsatz wird es also immer schwieriger, Kapital in dasUnternehmenswachstum zu reinvestieren. Der Grund dafür ist dieSteuerprogression. Henrik Telepski erläutert: "Für höhere Einkommen gilt in derSchweiz auch ein höherer Steuersatz. Verdient ein Einzelunternehmer mehr, musser also einen höheren Anteil davon abführen." Zusammen mit den Sozialbeiträgender AHV ergibt sich ein Spitzensatz von 50 Prozent - wer mit seinemEinzelunternehmen gut verdient, muss also schlimmstenfalls die Hälfte wiederabgeben.Gerade in der Digitalbranche, in der sich Prozesse grossteils automatisierenlassen, ist es schnell möglich, als Einzelunternehmer diese Grenze zu erreichen.Da ein steigender Steuersatz das Wachstum immer weiter ausbremst, lohnt sich die