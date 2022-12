FM Recruiting expandiert Recruiting Agentur für Pflegeunternehmen zieht in neue Räumlichkeiten und sucht neue Talente (FOTO)

Hannover (ots) - Die FM Recruiting, ein Unternehmen der FM Consulting GmbH,

expandiert weiterhin und zieht zum 01.04.2023 in ein neues Büro - ein

hochmodernes Penthouse-Office direkt in der Podbielskistraße 342 in Hannover.

Die neuen klimatisierten Geschäftsräume mit Blick auf den Mittellandkanal

erstrecken sich über eine Fläche von 200 Quadratmetern und bieten der wachsenden

Belegschaft ausreichend Platz. Mit der Erweiterung der Geschäftsräume kommt die

Recruiting Agentur für Pflegeunternehmen der stark wachsenden Nachfrage nach und

bietet ab sofort auch neuen Mitarbeitern neue Stellen an.



Geschäftsführer Max Grinda: "Immer mehr Pflegebetriebe erkennen die Chancen des

digitalen Recruitings über soziale Medien und wenden sich an uns, um sie bei der

Mitarbeitergewinnung zu unterstützen. Mittlerweile betreuen wir über 250

Pflegebetriebe und die Nachfrage nach unserer Leistung wächst weiterhin enorm.

Um dem starken Andrang an neuen Aufträgen nachzukommen, reicht unser bisheriger

Standort nicht mehr aus. Die neuen Geschäftsräume mit über 200 Quadratmetern

bieten nicht nur die Möglichkeit, uns technisch auszuweiten, sondern auch unser

Team zu vergrößern. Aus diesem Grund suchen wir kontinuierlich neue Kolleginnen

und Kollegen, die uns bei unserer Mission unterstützen."