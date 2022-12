Das Geschäft mit dem Tourismus Warum Ferienwohnungen auch in Krisenzeiten rentabel bleiben (FOTO)

Augsburg (ots) - Hendrik Kuhlmann ist der Gründer und Geschäftsführer der

Unternehmen BRIGHT sowie BNB Pro Hosting. Als Profi auf dem Gebiet der

Ferienwohnungen und Serviced Apartments vermietet er selbst zahlreiche

Unterkünfte, teilt seine Expertise jedoch auch in Form von Coachings mit

Interessierten, die in das Business einsteigen möchten.



Wie sind die wirtschaftlichen Aussichten für 2023? Welche Branchen leiden am

wenigsten unter der Inflation, fragilen Lieferketten und der Energiekrise? Gibt

es überhaupt noch Geschäftsmodelle, bei denen sich der Einstieg lohnt? Diese

Fragen beschäftigen viele Menschen und der Blick auf die nahe Zukunft geht meist

mit skeptischen Gefühlen einher. Dabei gibt es durchaus Branchen, denen die

Krise nichts anhaben konnte - und das schon seit Beginn der Pandemie Anfang

2020. Hendrik Kuhlmann ist mit seinen Unternehmen BRIGHT und BNB Pro Hosting in

einem dieser Geschäftszweige tätig: Er vermietet Ferienwohnungen und hat sein

Business so professionalisiert, dass es mit minimalem eigenem Aufwand zu

betreiben ist. Wie das funktioniert, bringt er Interessierten in seinen

Coachings bei. Weshalb Ferienwohnungen auch 2023 ein lukratives Geschäft sein

werden, erklärt er im folgenden Beitrag.