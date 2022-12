Hohe Energiekosten und schwache Nachfrage setzen die deutsche Industrie unter Druck. Doch auch die Perspektiven der Chemieindustrie in Deutschland haben sich in den vergangenen Monaten nach Einschätzung des Branchenverbandes VCI weiter verschlechtert. Die enormen Energiepreise, aber auch die Preissteigerungen von Rohstoffen und Vorprodukten machen der industriellen Basis Deutschlands schwer zu schaffen. Dies trifft vor allem den Mittelstand. Covestro kann aufgrund der globalen Präsenz die hohen Energiepreise in Deutschland ein Stück weit abfedern. So zählt Covestro 17.900 Mitarbeiter in 50 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt. Vor allem die Werke in Asien und den USA helfen dem Management bei der teilweisen Umgehung der teuren Energiekosten in Deutschland. Doch eine schleichende Deindustrialisierung Deutschlands aufgrund hoher Energiepreise würde auch Covestro hart treffen.

