Kraus Consulting GmbH auf Wachstumskurs Für ihren Standort in Limburg sucht die Agentur 15 neue Mitarbeiter (FOTO)

Limburg (ots) - Die Kraus Consulting GmbH mit Sitz in Limburg unterstützt kleine

und mittelständische Handwerksbetriebe bei der Personalgewinnung. Das

Unternehmen expandiert und sucht für seinen Standort in Limburg an der Lahn zum

nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter in den Bereichen Kundenbetreuung und

-beratung, Vertrieb, Marketing, Mediengestaltung, IT und Wirtschaftsinformatik.

Auch Quereinsteiger sind bei der Kraus Consulting GmbH gern gesehen.



Geschäftsführer Richard Kraus: "Für Handwerksbetriebe ist die

Mitarbeitergewinnung inzwischen eine zentrale Aufgabe, die sich ohne

professionelle Unterstützung kaum bewältigen lässt. Die Nachfrage nach unserer

Dienstleistung steigt daher beständig. Wir erweitern deshalb unser Team und

suchen Kollegen, die unsere Vision teilen. Wer motiviert ist und mit

Leidenschaft an die Arbeit geht, ist bei uns genau richtig."