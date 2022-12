Geldpolitik schafft keine Impulse mehr

Obertshausen (ots) - Die von vielen erhoffte Weihnachtsrallye an den Märkten ist

bisher ausgeblieben, seit Mitte November laufen die Märkte seitwärts. Da auch

die vorsichtigen Entspannungssignale von der Inflationsseite und in der Folge

auch von der Fed den Märkten keinen Schub mehr geben konnten, steigt die

Wahrscheinlichkeit einer Rezession. "Der Fokus verschiebt sich vom Blick auf das

aktuelle Handeln der Fed auf die Folgen der bereits gegangenen Schritte", sagt

Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Ohne positive

Konjunkturdaten werden die Märkte keinen neuen Schub erhalten."



Das zeigt sich an den Marktreaktionen auf die Daten: So wurde der positive

Inflationsdatenpunkt zunächst vom Markt gefeiert, die Rallye dann jedoch wieder

abverkauft. "Und auch von der Fed-Sitzung am Mittwoch (14.12.22) kamen keine

neuen negativen Nachrichten von der Fed", sagt Bente. "Trotzdem wurde weiter

abverkauft." Offensichtlich sind derzeit die Reaktionen auf die entscheidenden

monetären Datenpunkte anders als noch im November. "Da schaffte es eine positive

Nachricht von Inflationsseite, den S&P 500 um fünf Prozent in die Höhe zu

drücken", so Bente.