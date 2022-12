Drone Delivery Canada bei den Droning Awards 2022 als bester Drohnenlieferdienst ausgezeichnet

TORONTO, ONTARIO - 22. Dezember 2022 - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) hat die Ehre, bekannt zu geben, dass seine Drohnenlogistiklösung bei den jährlichen Droning Awards von The Droning Company zum besten Drohnenlieferdienst gekürt wurde. Die Gewinner wurden in einem Video bekannt gegeben und stellen die Unternehmen, Produkte und Piloten dar, die im Jahr 2022 an der Spitze der Branche standen.

The Droning Company - die zentrale Anlaufstelle für Drohnenpiloten - ist eine Online-Community, die sich dafür einsetzt, Drohnenenthusiasten über Neuigkeiten, Produkte und Updates in der Branche auf dem Laufenden zu halten. The Droning Company wurde zur führenden Ressource weltweit für die Drohnen-Community ernannt. Um diese Community zu ehren und zu feiern, hat The Droning Company die Droning Awards ins Leben gerufen, um herausragende Drohneninnovationen im Jahr 2022 anzuerkennen und zu feiern und Drohnenpiloten und -enthusiasten die Möglichkeit zu geben, in einer Reihe von Kategorien abzustimmen.

Das Drohnenlogistiksystem von DDC ist eine schlüsselfertige Komplettlösung, die als Managed Service angeboten wird und die eigens entwickelte Software, Hardware (Drohnen und unterstützende Infrastruktur) sowie alle professionellen Dienstleistungen zur Unterstützung und zum Betrieb dieser Lösung umfasst.

„Wir bedanken uns bei The Droning Company für diese Anerkennung und gratulieren allen Gewinnern des Jahres 2022“, so Steve Magirias, CEO von Drone Delivery Canada. „Wir fühlen uns geehrt, als führender Anbieter von Drohnenlieferdiensten anerkannt zu werden und bemühen uns weiterhin darum, unsere Führungsposition als Drohnenlieferunternehmen aufrechtzuerhalten. Das gesamte DDC-Team ist bestrebt, die beste Drohnenlogistiklösung zu entwickeln, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein gemäß ISO 9001 zertifiziertes, preisgekröntes Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens soll als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell für Regierungs- und Unternehmensorganisationen weltweit angeboten werden.