Dr. Reuter Investor Relations - Frequentis fährt die Eisenbahn ins digitale Zeitalter

Das Wiener Unternehmen ist führend bei den digitalen Lösungen für Kommunikation und Informationsmanagement für den Bahnbetrieb und will in den nächsten Jahren bei den Bahnkunden neue Potenziale erschließen.

Um die Eisenbahn als ökologisches und zugleich schnelles Verkehrsmittel noch weiter voranzubringen, ist modernste Technologie der Schlüssel. Die auf sicherheitskritische Kommunikationslösungen spezialisierte Frequentis AG zählt hier zu den Vorreitern. Das Unternehmen mit Sitz in Wien hat mehr als 10 000 Bedienplätze bei Bahngesellschaften in mehr als 25 Ländern mit modernster Technologie ausgerüstet. Zu den Hauptkunden zählen die Deutsche Bahn (DB), Network Rail in Großbritannien und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Aber auch für Bahngesellschaften außerhalb Europas wie Sydney Trains in Australien hat das Unternehmen Lösungen entwickelt.

Eine der größten Herausforderungen bei der digitalen Transformation besteht darin, den unterschiedlichen Umsetzungsgeschwindigkeiten und technologischen Ausstattungen der einzelnen Bahngesellschaften Rechnung zu tragen. „Es gibt Bahnen, die heute noch analoge Funksysteme und Telefonstationen entlang der Strecken betreiben. Andere Bahngesellschaften schreiben bereits Systeme aus, die auf zukünftigen Standards basieren,“, erläutert Markus Myslivec, Head of Public Transport Solutions bei Frequentis, „Wir müssen darauf Rücksicht nehmen und die Kunden dort abholen, wo sie stehen. Schließlich ist es ihr Job, die Züge zu managen. Unser Job ist es, die Technologie zu managen“.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Eine Schlüsselrolle für die Kommunikation der Bahnen spielt seit Jahrzehnten GSM-R, das digitale Funksystem der Bahn, welches noch zahlreiche Jahre im Einsatz bleiben wird. Für Frequentis ist es der Ausgangspunkt, um rein softwarebasierte Kommunikationslösungen zu entwickeln. Applikationen und Dienste werden für alle Nutzer, mobil und ortsfest, zur Verfügung gestellt. Dabei wird nicht zur GSM-R als Transportnetzwerk genutzt, sondern im Sinne der „Bearer Independent Communication“ auch Netze anderer Technologien, also TETRA und öffentliche 3G/4G/5G- Netze). Die Anwendungen für Endbenutzer sind dabei entkoppelt von den Übertragungssystemen.