Göran Marby tritt als Präsident und CEO der ICANN zurück

LOS ANGELES, 22. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) gibt bekannt, dass der Vorstand den Rücktritt von Göran Marby als Präsident und Chief Executive Officer (CEO) akzeptiert hat. Der Rücktritt von Marby ist ab sofort wirksam.

„Im Namen des Vorstands möchte ich Göran für seine Führung in den letzten sechseinhalb Jahren danken. Er war in einer entscheidenden Zeit der Firmengeschichte für uns tätig", sagte Tripti Sinha, Vorstandsvorsitzende der ICANN. Er war maßgeblich dafür, die ICANN-Organisation (.org) durch die letzte Phase der Übertragung der Verantwortung für die IANA von der US-Regierung zu führen und eine solide Vision für das nächste Kapitel der ICANN zu erstellen. Er setzte sich auch für die Bemühungen der ICANN ein, die Internetbenutzer weltweit zu unterstützen, indem er die DNS Security Facilitation Initiative Technical Study Group und das Projekt Domain Abuse Activity Reporting ins Leben rief, um Bedrohungen für das Domain Name System zu entschärfen, sowie die Coalition for Digital Africa, die gleichgesinnte Partner zusammenbringt, um das Internet in Afrika zu erweitern."