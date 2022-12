Zwischen Rezession und Inflation Was Aktienanleger beachten sollten

Luxemburg (ots) - Die ökonomische Großwetterlage stellt Aktienanleger vor

besondere Herausforderungen: Drohende Rezession, anhaltend hohe Inflationsraten

und steigende Zinsen dämpfen die Aussichten. Daneben kommt es an den Märkten

phasenweise zu plötzlichen Trendwechseln. "Vor diesem Hintergrund setzen wir auf

eine ausgewogene Mischung bei Aktien", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director

und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Gleichzeitig nehmen wir gezielte

Anpassungen vor, um selektive Chancen zu nutzen."



Ukrainekrieg und Energiekrise hinterlassen in den nächsten Monaten ihre Spuren

in der Weltwirtschaft. In Europa und den USA wird ein vorübergehendes Schrumpfen

der Wirtschaftsleistung erwartet. Die Inflationsraten dürften sich zwar langsam

zurückbilden, aber auf absehbare Zeit zu hoch bleiben. Die Notenbanken halten

mit steigenden Zinsen dagegen, auch wenn das Tempo der Zinserhöhungen

möglicherweise gedrosselt wird.