Schul-Bike-Kurse im Home of Lässig

--------------------------------------------------------------

Mehr Informationen unter saalbach.com

https://www.saalbach.com/de/sommer/schulsportwochen/schulbikekurse

--------------------------------------------------------------



Saalbach Hinterglemm (ots) - Saalbach Hinterglemm bietet erstmalig Bike-Kursefür SchülergruppenSaalbach Hinterglemm ist bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt alsSchulskikursort, denn die Ausbildung und sportliche Betätigung der Jugend ist inder Region ein großes Anliegen. Um auch außerhalb des Winters SchülerInnen fürsportliche Betätigung und Spaß in der Natur zu begeistern, werden ab sofortinnovative Schul-Bike-Kurse angeboten. Im Rahmen einer kürzlich stattgefundenenLehrerfortbildung mit ca. 500 LehrerInnen wurde vom Tourismusverband SaalbachHinterglemm gemeinsam mit der Niederösterreichischen Bildungsdirektion einvöllig neues und innovatives Konzept vorgestellt.Warum Saalbach Hinterglemm?Als Österreichs größte Bike-Region bietet Saalbach Hinterglemm die perfekteninfrastrukturellen Gegebenheiten für Schulsportkurse zum Thema Bike. Über 80kmLines und Trails, 6 Sommerbergbahnen in Saalbach Hinterglemm sowie der Learn toRide Park sprechen jedenfalls für die Region. Mit 17 Jugendgästehäusern undzahlreichen Sportfachhändlern als unterstützende Partner passt das Home ofLässig perfekt zu den Anforderungen an einen gelungenen Schul-Bike-Kurs.Biken hat sich in den letzten Jahren als eine wahre Trendsportart etabliert.Besonders mit Testimonials wie Fabio Wibmer, seit einigen Jahren Partner vonSaalbach Hinterglemm, kommt auch starkes Interesse am Thema Bike aus derjüngeren Generation. Das Home of Lässig bietet ein Angebot für alleKönnerstufen, vom absoluten Anfänger bis hin zum Profi.Außerdem bietet Saalbach Hinterglemm ein vielfältiges und lässigesRahmenprogramm, um den Aufenthalt der SchülerInnen unvergesslich zu machen. VomHochseilpark bis hin zum neuen Escape Trail, Wanderungen oder der Golden GateBrücke der Alpen ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei."Schon lange sind wir hier in Saalbach Hinterglemm für unsere Schulskikursebekannt. Dieses Konzept wollen wir nun als innovatives und neues Angebot auchauf den Sommer ausweiten. Wir sehen hier großes Potential, den Bike-Sport so indie Breite zu bringen und schon der jüngsten Generation die Freude am Biken unddie Vielfalt unserer Region aufzuzeigen!", freut sich Wolfgang Breitfuß,Direktor des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm.Angebote und Buchungen über eine zentrale AnlaufstelleDer Tourismusverband Saalbach Hinterglemm bietet zur Anfrage und Buchung derSchul-Bike-Kurse einen speziellen Service für Lehrkräfte. Angeboten werdenverschiedene Packages, welche direkt über Ansprechpartner im Tourismusverbandvon den LehrerInnen für ihre Schulklassen gebucht werden können. Die einzelnenPackages beinhalten für alle SchülerInnen eine Unterkunft mit Halbpension Plus,den Bikeverleih sowie die BikeCard für Österreichs größte Bike-Region.Weitere Informationen zu Schul-Bike-Kursen sind zu finden unter diesem Link.(https://www.saalbach.com/de/sommer/schulsportwochen/schulbikekurse)Mehr Informationen unterhttps://www.saalbach.com/de/sommer/schulsportwochen/schulbikekursePressekontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmLena WimmerPresse & PR+43 6541 6800 115mailto:l.wimmer@saalbach.comhttp://www.saalbach.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/125733/5400909OTS: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn