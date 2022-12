HIF Global und seine Partner feiern die ersten Liter synthetischer Kraftstoffe von Haru Oni, Chile

Der chilenische Energieminister und der Verkehrsminister von Baden-Württemberg nahmen an der Zeremonie teil, die den Beginn einer neuen Ära einleitet: CO2-neutrale E-Fuels zur Beschleunigung der Dekarbonisierung

Die Pilotanlage von HIF Global in Haru Oni verfügt über ein Weltklasseteam, darunter Porsche, Enel Green Power , ENAP, Siemens Energy, GASCO und ExxonMobil.

PUNTA ARENAS, Chile, 22. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- HIF Global, das weltweit führende E-Fuels-Unternehmen, feiert zusammen mit seinen Partnern, Behördenvertretern und Gemeindevertretern die Produktion der ersten Liter synthetischer Kraftstoffe in der Pilotanlage Haru Oni im Süden von Chile.

Der chilenische Energieminister Diego Pardow leitete die Zeremonie, bei der ein Porsche 911 mit synthetischem Kraftstoff betankt wurde. Damit wurde eine neue Ära für den Verkehrssektor eingeleitet, in der Kraftstoffe aus erneuerbarer Energie, grünem Wasserstoff und recyceltem CO2 herkömmliche fossile Kraftstoffe ersetzen könnten, ohne dass Änderungen an Motoren und Infrastruktur erforderlich sind.

„Es ist entscheidend, dass die neue grüne Wasserstoffindustrie die Schaffung von Arbeitsplätzen fördert und die Lebensqualität der Menschen verbessert. Auf diese Weise schaffen wir Sicherheit für eine deutlich nachhaltigere Zukunft. Und die Haru-Oni-Anlage von HIF steht für diesen symbolischen Wert. Sie ermöglicht es uns, in eine Zukunft zu blicken, in der andere Energieformen möglich sind. Wir brauchen diese Momente des Optimismus in einer Zeit, in der so viele Kräfte uns davon abhalten, unsere Klimaziele zu erreichen", sagte Minister Pardow.

César Norton, President und CEO von HIF Global, sagte: „Die ersten synthetischen Kraftstoffe von Haru Oni sind ein Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel, nicht nur für Chile, sondern für die ganze Welt. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir den Grundstein für diesen Traum gelegt, der heute Wirklichkeit wird: E-Fuels mit der Kraft des patagonischen Windes zu produzieren. Es ist eine konkrete Lösung, hier und jetzt, für die größte Herausforderung der Menschheit. Wir sind stolz darauf, diesen ersten Schritt hier in Punta Arenas zu tun, weil wir wissen, dass er für die Zukunft der nächsten Generationen entscheidend sein wird."