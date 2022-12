FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Metro AG haben am Donnerstag den Widerstand bei 8,78 Euro geknackt. An diesem waren sie in den zurückliegenden Wochen gleich mehrmals gescheitert. Am Nachmittag stiegen die Papiere des Handelskonzerns in einem schwächeren Markt um 1,9 Prozent auf 8,915 Euro.

Zuletzt hatten sie so hoch Ende Februar notiert, als Russland den Angriffskrieg in der Ukraine begann. In der Folge brachen die Titel dann bis auf unter sieben Euro ein. Das Russland-Geschäft von Metro litt unter den Kriegsauswirkungen und den Sanktionen des Westens gegen Russland.